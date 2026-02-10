迎接2026台灣燈會在嘉義盛會 1403志工今辦就位誓師

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣政府下個月（3月3日到15日）將盛大舉辦「2026台灣燈會」，為向社會大眾宣告「光已點亮，志工就位，嘉義準備好了」。今10日辦理「2026台灣燈會在嘉義-燈會志工誓師大會」，志工們身穿全新背心走秀，並一同宣誓。

1403位志工，分別來自嘉義各團體、學校、社區發展協會等36個單位，熱情參與，教育、消防、警政、環保、勞政、民政及社政等，包含導覽諮詢、交通指引及現場即時協助，提供遊客最貼心的服務，不同領域的志工將投入不同組別。縣政府為凝聚各單位志工的共識，增進服務默契及提高團隊向心力，讓志工們著上遠東集團大力贊助的全新背心。

廣告 廣告

「2026台灣燈會在嘉義-燈會志工誓師大會」，向社會大眾宣告「光已點亮，志工就位，嘉義準備好了」。（圖/嘉義縣政府提供）

嘉義縣社會局說，志工將在燈會期間主動詢問遊客是否需要協助，遊客若有任何疑問也可主動洽詢穿著志工。全體志工皆完成通識訓練課程，了解燈區規劃、服務措施與服務內容，讓四面八方的遊客都能盡興地欣賞燈會。

翁章梁指出，台灣燈會由嘉義縣承辦，除了主燈區外，還有15個燈區等待大家欣賞，此外燈會邀請許多海外單位協力參與，也邀請許多國內團體演出，屆時燈會天天都精彩。很多旅客來自外縣市，鼓勵志工伙伴發揮專長，扮演旅客與活動的潤滑劑，做好引導的角色，大家也要展現嘉義人的親切熱情，讓燈會充滿自信跟活力。 嘉義縣社會局長張翠瑤提到，為感謝志工付出，除了提供餐點、制服、意外事故保險、燈會小提燈、志工服務證明等基本福利，志工服務滿3個班次即可獲得一卡通電子票證1張，滿6班次再加碼贈送折疊凳以感謝志工付出。