迎接2026台灣燈會社區力量點亮嘉義 社規師燈區開工

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026台灣燈會在嘉義活動進入倒數階段，今(16)日嘉義縣政府於社規師燈區舉行動土祈福儀式，由縣府綜合規劃處長陳皇成、嘉義縣社區規劃師輔導團隊、社團法人嘉義縣果然社區活力協進會全體理監事、在地工班及社區夥伴，並與嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正共同為燈區布置工程祈福。

社規師燈區位於太子大道第一島區，主要分為兩大區域：藍腹鷴故事劇場及客家工藝—嵐賦閑手作區，邀集來自嘉義山、海、平原地區的社規師共同協作，並由溪口鄉天赦竹編協會指導，完成燈組外覆竹編與光影故事共創，展現地方創作能量與合作精神。

藍腹鷴主燈為長約22公尺、高約11公尺、寬約7公尺的大型裝置，為利於工藝製作與運輸施作，整體結構先行拆分為頭部、頸部、身體、翅膀、尾部及腳部等構件，後續再於社規師燈區現場進行組裝與整合，逐步完成具備工藝細節與整體視覺張力的光影作品。

由縣府民政處主辦的「客家工藝——嵐賦閑手作區」，則以嘉義客家文化的生活智慧與工藝語彙為基礎，將來多元客家工藝的手作活動。

透過台灣燈會，將社規師在嘉義縣深耕超過20年的成果轉化為公共空間中的實體建構，也標誌著今年主題工作坊進入燈區現場施作的實踐階段。

2026台灣燈會將於3月3日至3月15日盛大登場，誠摯邀請全國遊客來「嘉」感受精彩的光影盛宴，走進這座由嘉義縣社規師共同完成的光影場域，一起看見嘉義的故事與行動。

圖：2026台灣燈會在嘉義活動進入倒數階段，今(16)日嘉義縣政府於社規師燈區舉行動土祈福儀式，由縣府綜合規劃處長陳皇成、嘉義縣社區規劃師輔導團、在地工班及社區夥伴，並與嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正共同為燈區布置工程祈福。（記者吳瑞興翻攝）