迎接2026台灣燈會 嘉縣培訓禮賓大使

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為做好2026台灣燈會禮賓接待及導覽工作，嘉義縣政府辦理為期4天的禮賓大使培訓活動，百位學員們接受7大核心領域課程，提升專業能力，並熟讀在地文史，準備在燈會期間提供優質服務。

縣府指出，4天培訓活動課程包括「接待外語」、「導覽要領指導」、「燈區作品介紹」、「外賓接待禮儀」、「美姿美儀」、「嘉義文史」、「急救方法」及「消防知識」等。

培訓課程邀請超過20年指導國慶親善大使及美姿美儀教學經驗的老師，為學員調整每個細微動作，從站姿、走姿到手勢引導，每個環節都力求完美。另外，有鑑於大型活動人潮眾多，同時安排急救教學及消防安全演練，為貴賓提供安心的賞燈體驗。

為讓國際賓客領略嘉義之美，「接待外語」與「嘉義文史」也被列為這次訓練的核心，由文史老師帶領學員，從古稱「諸羅」的篳路藍縷，到如今農工並進的「新嘉義」轉型歷程，並將這些豐富的歷史故事轉化為生動的導覽內容。這樣的訓練不僅讓學員能夠將生硬的文史資料與燈區策展理念結合，也讓嘉義的文化與歷史在燈會期間展現出獨特的魅力。

2026台灣燈會是展現嘉義縣城市人文底蘊的絕佳機會，百位禮賓接待及導覽解說人員，將成為連結國內外貴賓與藝術作品的橋樑，如今他們已經準備好，要以屬於嘉義縣特有的溫暖人情味迎接來自四面八方的賓客。

