迎接2026台灣設計展在桃園 張善政與國外組織簽署合作

桃園市長張善政出席「2026台灣設計展在桃園」國際設計交流活動暨簽署MOU。(圖/市府提供)

記者陳儒賢

桃園市長張善政昨（11）日下午前往中壢區，出席「2026台灣設計展在桃園」國際設計交流活動暨簽署MOU。張善政表示，桃園將於明（115）年承辦「台灣設計展」，市府已透過國內外設計專家交流、國際合作與跨域資源整合，為展覽奠定堅實基礎，期盼以設計美學帶動城市服務升級，為市容注入更具特色與溫度的生活環境。

張善政指出，市府今年已辦理3場國際交流活動，廣邀國內外設計組織參與，不僅匯聚創意能量，也將設計理念導入市政治理與公共工程，逐步落實於城市場域，提升市民生活品質。感謝與會專家與市府團隊的投入，市府將全力以赴，確保2026台灣設計展在桃園精彩呈現。

桃園將於明年承辦「台灣設計展」，市府已透過國內外設計專家交流、國際合作與跨域資源整合，為展覽奠定堅實基礎。(圖/市府提供)

張善政說明，設計不僅是美的展現，更需回應日常生活的功能需求，是連結市民體驗與城市治理的重要橋梁。為此，市府成立「桃園城市創意設計中心」，並推動「美學桃園會報」及「未來城市空間發展會報」等跨局處平台，系統化地將美感設計導入政策與空間治理，使創意能夠在城市每一個環節落地。

張善政也以都發局辦理工地圍籬市民徵件為例，透過選用具桃園意象的創意圖案，使工區在完工前即展現美感。此外，桃園城市意象標誌亦由青年局徵件選出22歲青年設計師作品，並廣泛應用於城市行銷，顯示桃園重視並鼓勵多元創意參與，讓每一個創意巧思在桃園都能被看見。

會中張善政並與來自台灣及7個國家與區域的設計組織代表交流，針對2026台灣設計展多項規劃進行深入討論。與會代表分享各自的實務經驗，從國際設計師與社區藝術互動、美感行銷、展覽策展手法、永續推動模式到城市文化呈現等面向，提出可供桃園借鏡的建議與靈感，為明年設計展的策劃注入更多國際視野與創新思維。

昨日活動上，在張善政及「2026台灣設計展在桃園」總顧問林磐聳的共同見證下，由文化局長邱正生代表桃園市文化基金會「桃園城市創意設計中心」分別與與韓國現代設計協會（KECD）、首爾設計基金會Seoul Design Foundation、日本名古屋中部創作者協會（CCC）亞洲設計連（tdA Asia）簽署合作意向書，共同為明年台灣設計展在桃園，向世界展示桃園精彩豐沛的創意實力。

邱正生表示，此次國際設計交流活動是桃園迎向2026台灣設計展的重要起點，不僅深化桃市與全球設計組織的合作網絡，也為桃園青年與大專院校創造更多與國際接軌的機會。市府將持續強化跨域設計能量，讓設計融入城市各個角落。

2026台灣設計展在桃園計畫主持人張漢寧表示，台灣設計展自2003年起深耕23年，透過設計串聯城市文化紋理，展現各地特色。今年桃園以「智慧城市、環境永續、多元文化、都市願景」四大主題，整合跨局處能量，打造兼具城市治理與設計創新的展覽內容。桃園具備年輕城市結構、多元族群與國門優勢，明年台灣設計展在桃園也將以這些特色，驅動城市未來，讓來自全球各地的設計組織與各界貴賓看見這座城市的魅力。