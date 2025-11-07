迎接2026國際少年運動會 徐榛蔚會勘3校賽場整備現況 13

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為確保2026國際少年運動會（ICG）順利舉行，花蓮縣政府今（7）日表示，縣府教育處盤點美崙國中足球場、國風國中籃球場、自強國中跆拳道場地等3校賽事場地進行整修計畫。花蓮縣長徐榛蔚日前更親赴美崙國中現勘，展現對國際賽事籌備的高度重視，也提升花蓮學子運動環境；徐榛蔚表示，目前花蓮賽場皆全數整備中，希望趕在明年賽事前完成修繕。

「將趕在明年賽事前完成修繕，提供選手最安全、最優質的競賽環境。」徐榛蔚指出，她日前與相關局處會勘關心美崙國中運動場地現況，以及為符合「2026年國際少年運動會足球賽事」國際標準，了解目前場地提升及整修規劃，校方將規劃整修周邊地坪、選手休息區等設施設備，另修繕PU跑道，提升校園運動環境。

廣告 廣告

花蓮縣政府說明，除賽場提升外，工程也包含周邊環境改善。包含解決現有路面凹凸不平、住戶圍牆邊樹木凌亂、以及司令台四周雜草叢生易積水等問題，以提升校園及社區環境品質。

花蓮縣府強調，一定全力以赴，推動各項籌備工作，確保國際賽事順利舉行。花蓮不僅是觀光勝地，更是一座觀光結合運動的宜居城市，2026國際少年運動會將成為台灣與世界青少年交流的重要里程碑，並讓世界看見花蓮、看見台灣。

照片來源：花蓮縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

會勘花蓮新建圖書館工程 徐榛蔚預告明年底將完工啟用

陳銘風陳情豐原里無活動空間 陳瑩、莊瑞雄成功促公路局釋出使用

【文章轉載請註明出處】