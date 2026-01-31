迎接2026年春節及228連假 南市府加強旅宿稽查保障消費權益

▲觀光旅遊局提醒，若旅客遇有住宿糾紛，可利用行政院消保處線上申訴系統，或撥打1950消費者服務專線諮詢協助，共同營造安全、友善的觀光環境。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】隨著國旅熱潮持續延燒，臺南市政府為迎接2026年春節及228連假，特別規劃多項吸睛旅遊活動，期望吸引國內外旅客來臺南走春、深度旅遊。

全球知名手機遊戲活動 「2026年Pokémon GO Tour：卡洛斯」 將於春節假期期間在臺南都會公園盛大舉辦，預期吸引大量玩家前來體驗。市府亦同步規劃接駁車服務，以便利交通、分散人流，提升活動整體品質。此外，臺南持續推出多元旅遊亮點活動，吸引不同族群旅客參與。另位於新化區的台灣第一座水庫「虎頭埤風景區」，每逢假日均安排專業導覽志工提供免費定點導覽，結合自然景觀與在地人文歷史，為親子及深度旅遊旅客的熱門選擇。建議民眾於規劃假期行程時，可善加利用台灣好行等大眾運輸工具，串聯各大景點，兼顧旅遊深度與交通便利。

觀光旅遊局長林國華表示，因應春節及228連假旅遊人潮可期，為避免旅宿業者哄抬房價或違規收費，市府由觀光旅遊局會同消保官辦理旅宿房價稽查作業，重點檢視房價揭露情形、計價方式及訂房資訊是否清楚透明，並同步加強法令宣導，提醒業者自律經營，勿以不透明或誤導方式進行行銷。

此次稽查重點包括：實收房價是否超過向主管機關備查的房價、訂金退還是否符合定型化契約規定等。初步查核結果並未發現違規情事，稽查團隊亦同步向業者加強法規宣導，呼籲業者誠信經營、合法收費，且旅宿業者實際收取的房價不得超過備查房價。

另為避免入住非法旅館，旅客可通過交通部觀光署的「臺灣旅宿網」（https://taiwanstay.net.tw/）或臺南市政府的「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）查詢合法旅宿資訊，確保安心住宿。