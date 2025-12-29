迎接2026年開好運3招！Jo Malone推幸運扭蛋太好玩、到蘭蔻還能領北港武德宮開運錢母！

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供、取自vivamoon IG）

迎接2026年，不少人都在找一個「一開始就走順」的開運方式，其實關鍵不在多做，而是把儀式感放在最貼近日常的位置！從每天聞得到的香氣、臉上的膚況狀態，到能實際帶回家的好兆頭，只要這三件事對了，新的一年自然更容易走在順風線上。

第一招就從最容易被忽略、卻最快見效的「香氣開運」開始！Jo Malone London 把新年氛圍玩得很有感，自1/1~1/31起將推出「2026開年幸運香氛扭蛋」活動，讓挑香這件事多了一點期待與驚喜，先上網完成登錄(https://reurl.cc/7bErol)，即可到任一專櫃替自己抽一份新年好兆頭，不只可以自在試香，還能把專屬的幸運小物帶回家，讓香氣不只是好聞，而是每天都在提醒自己，新的一年值得被好好對待。

每顆幸運香氛扭蛋中都藏有專屬小卡、字母串飾和隨身香氛石。（圖／吳雅鈴攝）

抽完扭蛋別急著丟掉外殼！1/1~2/28前憑扭蛋殼靠櫃購買任一香水30ml/50ml/100ml，還可額外獲贈愛心禮物吊飾喔。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

如果說香味是第一層好運氣場，那第二層就是讓心意變得更有溫度！Jo Malone London一直是送禮界的安心牌，2026年延續「Just Because禮因為你」概念，把個人化包裝服務做得更細緻，從緞帶、布章到小細節都能自己選。那種「為某個人特別準備」的心意，其實也會回到自己身上，讓人際、感情、生活狀態都跟著順起來。

新版的緞帶、布章、磁鐵，可以為你的心意裝點加分。（圖／吳雅鈴攝）

第二招，先把膚況養好，再把好運迎進來！這次蘭蔻攜手台灣財神信仰發源地北港武德宮，推出話題滿滿的開運企劃，蘭蔻會員回櫃即可領取過香爐加持的「北港武德宮開運錢母小紅包」，以「二得利」的好寓意為新年討個吉利；單筆消費滿額，還能把象徵黑虎將軍守財聚財的「招財小黑虎吊飾」隨身帶著走。同步主打蘭蔻No.1抗老精華#小黑瓶PRO「超極限肌因賦活露」，以β-肌因再生修護科技結合醫學級β-葡聚醣，可帶來淡化紋路、緊緻毛孔的年輕發光感，讓膚況先亮起來，財氣與好福氣自然跟得上。

有了小黑瓶PRO、北港武德宮開運錢母小紅包、招財小黑虎吊飾，讓你在新的一年，顏值與財庫同步升級！（圖／品牌提供）

第三招，留一點時間把狀態真正穩下來~克蘭詩在2026 新春以「雙萃煥采、馬上年輕」為主題，推出結合雙萃抗老金三角概念的「馬上年輕美肌茶會」，把保養升級成一場從臉到手的法式療癒儀式。先透過手技導入雙萃修護能量，讓肌膚快速回到穩、亮、彈的狀態，體驗後還能參加新春限定福袋抽獎，內含明星商品或體驗組，並加碼獲得英式皇家唐寧頂級茶禮，讓好氣色不只停在臉上，也把放鬆與好運一起帶回家。

凡於官網預約完成，即可至指定櫃點享受價值千元的經典療程，體驗後任意消費再抽100%中獎率的「馬年限定福袋禮」！還額外加贈英式皇家唐寧頂級茶禮，絕對是幫梳妝台添購保養品的最佳好時機。（圖／品牌提供）





