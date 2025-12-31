迎接2026年！全球跨年煙火活動時程表一次看

▲全球準備揮別2025年，迎接2026年，各國跨年活動盛大舉行。圖為紐西蘭奧克蘭天空塔去年跨年煙火資料照。（圖／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將過去，全球即將迎來2026新年，來自世界各地的慶祝活動進入最後倒數階段，包含煙火表演或燈光秀，以及各式祈福活動，一齊為新的一年拉開序幕。最先打頭陣的主要國家是紐西蘭，接下來則陸續為澳洲、日韓、台灣、泰國、英國、美國等地。《NOWNEWS今日新聞》為您掌握跨年時序以及各國活動。

台灣時間31日 19:00 紐西蘭奧克蘭

紐西蘭大城奧克蘭是全球最早迎接新年的主要城市，紐西蘭北島城市奧克蘭天空塔（Sky Tower）的跨年煙火秀向來是全球第一站，除了煙火之外，奧克蘭海港大橋的燈光秀和動畫投影，也將為2026年拉開璀璨序幕。

台灣時間31日 21:00 澳洲雪梨

緊接在紐西蘭後面的是澳洲，雪梨歌劇院煙火秀舉世聞名，不過今年由於邦達海灘（Bondi Beach）發生大規模槍擊案，煙火施放前將透過燈光儀式，全場為事件罹難者默哀一分鐘，雪梨海港大橋的橋墩將亮起白光，並顯現出一隻鴿子的圖案和「和平」字樣，當地時間晚上11點，雪梨海港大橋將再次亮起白燈，全市默哀一分鐘。

台灣時間31日 23:00 日本、韓國

日本東京塔、淺草寺、増上寺都是每年跨年夜熱門景點，「増上寺」的除夜之鐘伴隨東京鐵塔的跨年倒數，在日本，12月31日被稱為「大晦日」，凌晨12點開始寺廟會響起象徵祈求清淨的108聲除夜鐘，代表將去年一整年的煩惱與不順拋諸腦後，迎接全新的開始。另一個人們歡慶跨年的熱門景點澀谷區則在今年繼續封鎖部分地區，以避免人群過度擁擠。

韓國首爾將在當地時間午夜前後，於普信閣、東大門廣場和光化門廣場附近舉行大型跨年倒數活動。普信閣將上演新年敲鐘儀式，東大門廣場則有煙火表演。

台灣時間1日 00:00 台灣

備受台灣民眾關注的台北101跨年煙火，今年台北101煙火主題為「SPARK 101」，首度採用低煙煙火，煙火秀長達360秒，並有5大段落呈現，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀，從深夜堅守崗位的上班族、清晨辛勤的清潔員、守護社會安全的警消，以及棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等領域的英雄齊聚，最後則以AI科技與創新為主題，展現台灣在智慧時代中的關鍵角色與創新能量收尾。

香港

香港因為宏福苑大火社會氣氛哀傷，今年新年倒數取消煙火表演，改為在中環遮打道行人專用區舉辦活動，結合歌手音樂演出及燈光秀，希望以平常心開啟新的一年，現場並不會再特別替宏福苑大火進行默哀儀式。

台灣時間1日 01:00 泰國曼谷

泰國曼谷的購物中心ICONSIAM是泰國最盛大的跨年慶典舉行地，主辦單位表示，今年將延續使用往年招牌的「環保煙火」，更會特別向已故的泰國詩麗吉王太后致敬。

台灣時間1日 04:00 杜拜哈里發塔

阿拉伯聯合大公國的杜拜哈里發塔的跨年煙火秀（Dubai Burj Khalifa Show），以結合科技、藝術與娛樂的華樂聲光表演聞名全球，是全球跨年夜最受矚目的焦點之一。今年首度與寶萊塢巨星沙魯克汗的製作公司「Red Chillies Entertainment」合作，共同策畫表演活動，預計將注入濃厚的寶萊塢華麗風格，打造前所未有的視覺體驗。

台灣時間1日 08:00 英國倫敦

知名景點倫敦眼（London Eye）將在泰晤士河畔施放跨年煙火秀，伴隨著英國知名大笨鐘的鐘響一起與英國民眾迎來2026年。

台灣時間1日 13:00 美國紐約

紐約時代廣場水晶球跨年倒數自1907年延續至今，除了二戰期間曾有過兩次暫停外，就連疫情也不缺席，今年適逢「美國建國250週年」紀念，採用全新的跨年水晶球，不僅是歷年最大，而且現場還將傾瀉象徵美國國旗的紅、白、藍三色彩帶，與民眾歡度新年。

