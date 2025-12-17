迎接2026年！台南七股鹽山裝置藝術亮相 12/20晚會搭配煙火秀
〔記者楊金城／台南報導〕一年一度的台南七股鹽山裝置藝術今天(17日)亮相，迎接2026是隻6公尺高的巨型柴犬佇立在鹽山上，鹽工造型可愛，成為遊客拍照焦點，雲嘉南濱海國家風景區管理處為振興丹娜絲災後觀光，12月20日晚上6點半也在七股鹽山將舉辦「白色聖誕樂曲」晚會，有耶誕市集和煙火秀。
台鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬在台日文化中象徵忠誠、陪伴和守護，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應。今年鹽山裝置藝術以柴犬為主角，希望讓遊客在這座宛如「小雪山」的鹽山上，感受陪伴的力量。主角「鹹DOG DOG」以鹽工造型亮相，戴著斗笠、抱著鹽包，圓滾滾的模樣彷彿鹽山的小小守護員，以最療癒的笑容迎接新的一年，希望把「柴(財)」運與祝福傳遞給每位遊客。
七股鹽山「柴鹽滾滾鬧新春─鹹DOG DOG登場」以打氣筒進行趣味十足的「補柴(財)氣」舉辦開幕，台南市消防局特搜大隊2隻搜救犬「Stitch」與「Taco」也到場助陣，「鹹DOG DOG」將展至明年4月。
七股鹽場場長李俊宏說，響應台南推動寵物友善觀光，七股鹽山新增免費撿便袋外，也將遊園小火車換上柴犬繪圖新裝，打造療癒感十足的「寵物列車」，讓毛孩也能陪著主人好玩又好拍，園區四處還藏著不同造型的大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜，並在聖誕節、寒假、農曆春節再推出活動。
雲嘉南管理處處長徐振能指出，「鹽續幸福系列活動」將舉辦10場音樂會振興雲嘉南濱海觀光，12月20日在七股鹽山的「白色聖誕樂曲」邀請金曲歌后李竺芯、江惠儀、TRASH等重量級卡司演出，搭配燈光煙火秀與市集，從白天到夜晚都精彩，歡迎遊客來體驗絕無僅有的冬季盛典。
