迎接2026年！蔡英文喊話國人：讓我們帶著信任「團結繼續前行」

今（31）日是2025年的最後一天，明日就是2026年元旦。對此，前總統蔡英文在臉書發文向國人喊話，感謝過去一年每一位努力生活、默默付出的國人朋友，因為彼此的堅持與善意，台灣在變動的世界中依然站得穩、走得遠，「新的一年，讓我們帶著信任，團結繼續前行，在困難時彼此扶持，在前進中不忘初衷。」

蔡英文今日在臉書發文表示，新的一年就要開始了，謝謝在過去一年中，每一位努力生活、默默付出的國人朋友，因為彼此的堅持與善意，台灣在變動的世界中，依然站得穩、走得遠。

蔡英文說，新的一年，讓我們帶著信任，團結繼續前行，在困難時彼此扶持，在前進中不忘初衷，最後祝福每個人幸福快樂，也祝福大家心愛的台灣堅韌、平安，新年快樂。

