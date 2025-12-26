（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為迎接新的一年到來，莿桐鄉公所將於明（115）年1月1日舉辦「2026雲林縣莿桐鄉元旦升旗暨樂活踩風健走活動」，邀請鄉親於元旦當天一同迎接嶄新的一年，透過健走活動促進健康，打造活力健康、樂活宜居的莿桐。

迎接2026新年，莿桐鄉元旦升旗暨樂活健走熱鬧登場。（圖／記者洪佳伶攝）

活動當日上午7時於莿桐公園現場發放毛巾、飲用水、餐包、摸彩券及集點卡等活動物品，共計1,400份，發完為止。健行路線自莿桐公園鳴笛出發，行經至莿桐鄉公所前參加元旦升旗典禮後，再返回莿桐公園，全程約2.8公里。凡全程參與健行及升旗活動，並集滿3個章者，即可兌換精美宣導品乙份（數量有限，送完為止），另設有摸彩活動，獎品包含洗衣機、小冰箱、烘碗機等多項實用家電。

元旦升旗典禮將於上午8時20分在莿桐鄉公所廣場舉行，由李學人校長領唱國歌，並結合莿桐公園的精彩表演及頒獎活動。演出團體包括莿桐國中、育仁國小、莿桐鄉立幼兒園，以及饒平國小陳茂雄校長與黃靖娥女士等，並進行「足愛莿桐」攝影作品頒獎、莿桐鄉立圖書館「愛閱莿桐故事人」感謝狀頒發，現場亦提供在地農特產美食品嚐，讓民眾在歡樂中共享元旦喜悅。

鄉長廖秋蓉表示，元旦健行與升旗活動不僅象徵新年的開始，更鼓勵鄉親重視健康、培養規律運動的好習慣，期盼大家攜手為健康而走，在新的一年都能幸福美滿、平安順遂。另公所政風室亦於現場設立廉政宣導攤位，透過即問即答有獎活動，向民眾宣導反貪、反詐及反賄選觀念，加深對政府廉能與打詐政策的認識，展現公所廉潔透明、積極作為的正面形象。

