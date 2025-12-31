迎接2026新年 蕭美琴呼籲：繼續團結努力、守護土地

總統賴清德、副總統蕭美琴在社群上發文祝賀大家2026新年快樂。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

2026新的一年到來，副總統蕭美琴在社群軟體上發文表示，「新的一年，讓我們繼續團結努力，守護這塊土地。照顧好自己，也照顧好你愛的人」。她也說，願台灣在民主自由的道路上，持續和世界並肩同行，迎向平安幸福的2026。

蕭美琴表示，2025年的最後一天，祝大家新年快樂。過去一年，台灣面臨許多挑戰，但大家依然以良善與愛互相扶持、互相「鏟」扶，克服每一道難關，展現出台灣人堅強又可愛的韌性。

蕭美琴說，她要特別謝謝辛苦的軍警消、海巡、空勤同仁，總是在第一線保衛國家、守護國人安全。也謝謝各位家屬們的支持及陪伴，讓英雄們能夠無後顧之憂地堅守崗位。

總統賴清德也PO文表示，新的一年即將到來，政府會繼續努力打拚，「讓我們團結一心，持續前行。」他提醒大家，外出參加跨年活動，務必注意保暖、留意交通與自身安全，平安迎向新的一年。



