迎接2026桃園跨年 桃捷跨年夜41小時不打烊全面升級疏運與維安





迎接2026年到來，桃園市政府將於12月31日在樂天桃園棒球場盛大舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」。為因應跨年夜大量人潮，桃園捷運公司已全面完成疏運與維安整備，機場捷運將自2025年12月31日清晨6時起延長營運至2026年1月1日深夜11時止，普通車連續41小時營運不打烊，直達車則維持原定時刻表行駛，並將視實際人潮狀況機動加開加班車，全力確保民眾往返跨年活動安全順暢。

桃捷公司表示，因應近期國內外捷運場域發生的攻擊事件，跨年期間特別強化各項維安作為。除持續落實每日例行巡檢外，也與桃園市捷運警察隊及轄區警察單位保持密切合作，建立即時通報與聯防機制。桃捷並於12月27日凌晨在A19桃園體育園區站完成「危安事件強化演練」，模擬跨年疏運期間可能發生的複合式危安事件，演練內容包含車站遭歹徒縱火、持刀傷人、旅客緊急疏散及傷患處置等情境。



為維持「2026桃園ON AIR跨年晚會」安全，桃捷公司攜手警消單位完成「危安事件強化演練」。





此次演練由桃園市警局中壢分局、捷運警察隊、青埔消防分隊及桃捷同仁共同參與，透過實地操演全面檢視通報、應變、疏散與跨單位協力流程，強化第一線人員的實務應變能力。桃捷也自12月23日起，要求機捷沿線各站同步啟動自主演練，參與對象涵蓋站務、清潔、保全及站內販賣店人員，確保所有第一線工作人員皆能在危安事件發生時即時因應。

配合跨年晚會，主舞台設於樂天桃園棒球場，球場旁的亞洲矽谷IoT戶外廣場亦規劃Live觀賞區。民眾搭乘機場捷運至A19桃園體育園區站，步行約5分鐘即可抵達會場。桃捷將於A19站設立現場指揮中心，即時掌握人流與列車運行狀況，並於A1台北車站及A19站共增派50名人力，包括桃捷同仁、捷運警察及志工，同步啟動月台、閘門及出入口「車站三級管制」，引導旅客依序進出站，避免人潮壅塞。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」雙場地資詢。





在智慧疏運方面，桃捷持續推動智慧運輸服務，推出升級版「i搭桃捷」APP，新增「列車動態」功能，提供即時列車位置、車廂擁擠度及主題彩繪列車行駛資訊。系統以綠、黃、橘、紅、紫五色燈號呈現車廂擁擠程度，讓旅客可透過APP或月台旅客資訊顯示系統彈性選擇候車位置，有效分散人潮、提升乘車舒適度。

桃捷也呼籲旅客多加利用悠遊卡、一卡通、icash 2.0等電子票證，事先確認餘額或預先購買回程車票，以縮短排隊等候時間；使用TPASS通勤定期票者，亦請留意使用期限與加值設定。配合人潮管控，跨年當日全線自行車進站時間為上午10時至下午4時，A19站及桃園會展中心YouBike站則於12月31日下午3時至翌日清晨5時暫停營運。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」機捷乘車資訊。

桃捷強調，將以充足運能、嚴密維安及智慧服務，全力守護旅客乘車安全，陪伴市民度過一個安心、熱鬧的跨年夜。



