迎接2026璀璨新年夜 168inn推出多元旅宿方案 滿足各種跨年玩法

年底跨年活動逐步開跑，不論是想欣賞絢爛煙火、參與倒數派對，或與家人好友規劃一趟輕旅行，北台灣向來是最受旅人青睞的跨年目的地。許多人選擇提前出發、避開晚間尖峰人潮，白天到桃園大溪老茶廠、Xpark水族館散步打卡，夜晚再前往桃園藝文特區看表演，半夜直接入住附近旅館倒數迎新。在跨年交通最壅擠的時節，「住哪裡」成為旅程順不順利的關鍵。北台灣最大特色連鎖旅館集團 168inn，旗下館別遍布桃園、新竹與台北，地點皆鄰近捷運、高鐵與火車站，讓跨年夜無論是看煙火、聽演唱會或夜市覓食，都能輕鬆往返、不必趕末班車。

168inn集團 — 五大品牌一次看懂，最夯的跨年住宿就在這

身為北台灣最大特色連鎖旅館集團，168inn 集團旗下擁有五大品牌、橫跨多個館別，不論是朋友聚會、親子出遊、情侶跨年，還是小資旅人，都能找到適合的住宿選擇。五大品牌各具特色，分館位置遍布台北、桃園和新竹，不論你跨年計畫去哪裡，都能找到最貼近行程的住宿選擇。

六星旅館｜桃園館、中壢館

主打豪華商務與度假放鬆的住宿體驗，是許多旅客跨年聚會、家庭出遊的首選。房型多樣、設施完善，有些房間設有泡湯浴缸、KTV娛樂設備。桃園館最受歡迎的亮點房型，頂級雙人房的高跟鞋造型浴缸，不僅造型獨特，更像踏上紅毯般的尊榮儀式感，成為情侶或閨蜜入住時的必拍亮點。中壢館則以先進KTV設備聞名，是中壢區聚會首選，不論是辦派對、慶祝活動，都能嗨到不想退房。此外，距離中壢觀光夜市僅需步行約5分鐘，旅客白天在房內放鬆、晚上散步逛夜市，再回旅館繼續嗨歌，是跨年假期最愜意的玩法。

圖片來源：168inn / (左) 六星桃園館、(右) 六星中壢館

潮旅館

親子與寵物友善的旅遊住宿首選！想擁有最潮的住宿體驗嗎？這裡提供雙人、四人、六人、十人等多人房型，無論是三五好友出遊、家族旅遊，都能一起共享旅行中的美好時光。寬敞明亮的空間設計充滿活力氛圍，不論入住哪種類型，都能感受到放鬆舒適的住宿體驗。館內也規劃部分寵物友善房型，毛孩能與家人一同旅行，潮旅館讓旅程更輕鬆無負擔。

圖片來源：168inn / 潮旅館

i hotel 電競旅館｜桃園館、中壢館

全球首創電競主題旅館，一向是年輕族群與好友聚會最愛的館別。想要一邊打遊戲、一邊倒數迎新，往往第一個想到就是 i hotel。房內配備知名品牌的電競椅、高規格主機與人體工學座椅，旅客可以在房內暢玩多款 遊戲。也提供良好的影音設備滿足追劇享受。除了娛樂體驗，i hotel 也兼顧休息品質，提供了頂級的「斯林百蘭」名床，讓旅客在激戰後能獲得良好的睡眠品質。除了標準雙人房外，最受歡迎的戰隊四人房、宿舍房型、主題房型等，更成為跨年夜揪團倒數的熱門首選。

最潮的跨年主場就在 i hotel >> 了解更多

圖片來源：168inn / i hotel 中壢館

168motel｜桃園館、中壢館、新竹館

以商務旅客為核心打造的 168motel，是許多出差旅客、深夜抵達的旅人，最安心的住宿選擇。全館配備比照五星級飯店的高標準設備，即使是短暫休憩，也能享受高品質的放鬆體驗。每間房皆採用國際五星級飯店御用的斯林百蘭頂級名床，房內搭載 65～70 吋 4K 電視，搭配 Yamaha 環繞音響，無論是追劇、倒數前的暖身，都能沉浸在堪比劇院的震撼效果之中。跨年期間的旅客更能以彈性的方式安排時間，不論是倒數完入住，或一早返鄉前短暫休息，168motel 都是最合適的「中繼站」。

圖片來源：168inn / 168motel 中壢館

台北尚印旅店

位於台北中山精華地段，步行即可抵達捷運站，是旅人探索台北最便利的住宿據點。不論你是準備到信義區倒數、參加跨年活動，或打算隔天慢遊台北市區，都能輕鬆串聯，尚印旅店絕對是跨年的完美落腳點。最令人讚賞的是，尚印旅店以平價的住宿體驗著稱，始終堅持讓旅客以合理預算，也能住得安心、住得舒服，是網友口碑推薦的「台北市高CP值住宿」。讓旅人在繁忙的城市步調中也能享受安靜休憩時光。

圖片來源：168inn / 台北尚印旅店

跨年住宿需求飆升！168inn各館房型多元、旅遊彈性更高

跨年期間旅宿需求暴增，不少旅人更傾向「多住一晚」的規劃方式，避免跨年夜交通擁擠或觀賞煙火後找不到回程交通。168inn 集團依據不同品牌特性，推出多種房型選擇：家庭旅遊可選 親子房、連通房，情侶跨年適合 豪華雙人房、浴缸房型，朋友聚會、跨年包廂首推 KTV 房型、戰隊房，商務旅客與短暫休息適合 彈性入住的motel房型。

圖片來源：168inn / 六星中壢館

此外，各館周邊機能完整、鄰近捷運、公車、高鐵與商圈，不論白天景點巡禮或深夜倒數活動，都能快速往返、不怕趕車壓力。今年跨年預訂需求成長明顯，尤其桃園與台北館別陸續進入熱門預約時段，建議旅客提前規劃、提早訂房，才能在跨年夜順利入住、享受完整的跨年假期。

更多最新消息 >> 168inn陪你一起倒數迎接2026！

【168inn 旅館集團各分館資訊】 六星旅館 中壢館 地址：桃園市中壢區元化路二段122號

官網：https://sixstarzhongli.168inn.com.tw

查看空房 六星旅館 桃園館 地址：桃園市桃園區經國路721號

官網：https://sixstartaoyuan.168inn.com.tw

查看空房 168motel 中壢館 地址：桃園市中壢區中美路二段160號

官網：https://168motelzhonglisecondbranch.168inn.com.tw

查看空房 168motel 桃園館 地址：桃園市桃園區寶慶路18號

官網：https://168moteltaoyuan.168inn.com.tw

查看空房 168motel 新竹館 地址：新竹市北區西濱路一段217號

官網：https://168motelhsinchu.168inn.com.tw/zh-tw

查看空房 i hotel 電競旅館 桃園館 地址：桃園市桃園區中正路56號8樓

官網：https://taoyuan.ihotel.com.tw/zh-tw

查看空房 i hotel 電競旅館 中壢館 地址：桃園市中壢區中美路一段18號5樓

官網：https://zhongli.ihotel.com.tw

查看空房 潮旅館 地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號

官網：https://chaomotel.168inn.com.tw

查看空房 台北尚印旅店 地址：台北市中山區中山北路二段71號8樓

官網：https://stayinn.168inn.com.tw/zh-tw

查看空房

