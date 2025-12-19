迎接2026第一份禮物 太平山元旦贈限量紀念書籤

林保署宜蘭分署準備了元旦日出好禮給入園遊客。（宜蘭分署提供）

記者張正量／宜蘭報導

林業及自然保育署宜蘭分署所轄太平山國家森林遊樂區，為迎接嶄新的2026年，太平山循例於元旦規劃贈送具收藏價值的「2026新年紀念編號書籤」，向入園遊客傳遞新年祝福與溫暖心意。

明年一月一日元旦當日入園的遊客，每人皆可獲贈一張限量發送的「二0二六新年紀念編號書籤」，數量有限，送完為止。書籤採獨立編號設計，其中，編號0001的紀念書籤，將由元旦當日第一位入園的遊客獲得，並加碼贈送太平山文創商品福袋一份，為揭開2026年的美好序幕。

廣告 廣告

太平山國家森林遊樂區經理阮名揚表示，太平山日出約在清晨六時，惟今年僅限住宿遊客有機會欣賞，目前一佰四十個住宿名額已全數額滿，未能入住的民眾需待2027年再行規劃。另因園區內宜專一線七公里及八點五公里仍有崩塌修復及整治工程，考量行車安全，明年元旦當日開園時間維持上午七時三十分，以避免天色未明行經管制路段的安全疑慮。

元旦期間園區相關服務與管制措施包括：蹦蹦車票每人每次限購十張；宜專一線七公里和八點五公里處採單線雙向通行；見晴懷古步道局部開放至七佰五十公尺；茂興懷舊步道主線封閉、開放上下環線；翠峰湖環山步道局部開放至指定觀景平台；鳩之澤家庭湯屋、餐廳、翠峰山屋暫停營業，鎮安宮及太平詩路東側步道亦暫停開放。另因部分步道整修，步道集章活動之戳章統一調整至太平山莊服務站櫃檯辦理。