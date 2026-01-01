[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

新竹市政府今(1)日上午於市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，迎接2026年的第一天。市長高虹安致詞時正式宣布，市府今年將啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規劃打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊新竹市大型公共展演設施的重要拼圖，為城市發展注入嶄新動能。

迎接2026第一天 高虹安市長宣布啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫 打造國際級多功能城市地標。（圖／新竹市政府）

高市長表示，在2026年的第一天，與市民朋友齊聚府前廣場參與升旗典禮，深刻感受到城市的團結與力量。新竹是一座年輕、充滿創新能量的科技城市，卻長期缺乏可承載大型活動的指標性場館，「新竹值得擁有一座國際級的生活地標」。未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能，讓年輕人的活力有舞台揮灑，也讓城市的希望持續累積。

高市長指出，上任三年來秉持「務實治理、市民為本」的精神，全力推動「安居科技城」願景。在市府團隊持續努力下，競選時承諾的政見達成率已超過八成，平均每兩天就有一項公共工程開工或完工，展現新竹市高效率的執行力。

高市長強調，教育是城市最長遠、也最重要的投資。市府在教育方面完成學區檢討、擴校增班與校校均質化，成立新竹市第一所、也是全國第二所數位實驗高中，並推動智慧校園政策；同時完成15棟校舍、2棟活動中心增改建，改善12處體育場館、8校操場、18校教學空間及25校大型集會場所冷氣設備，並強化通學安全，改善28校通學步道，全面守護孩子的學習環境。

在交通與行人安全上，市府已改善518處易肇事路口，完成2萬公尺人行道建置，讓推嬰兒車的家長與長輩行走更安心，每十萬人口交通事故發生率降低11.1%；同時持續推動新道路開闢、縣市輕軌紅藍線整合，以及關埔空橋等重大交通建設，逐步解決長期交通痛點。

在社會福利政策方面，高市長指出，市府持續推動「社福再升級」，規劃發放每人1萬元的「愛老津貼」，並擴大長者假牙補助，從制度面減輕長輩經濟負擔；同時，自即日起敬老卡正式開放代買服務，提升長者日常生活便利性。為支持年輕家庭，市府也將育兒津貼每月加碼1,000元，公立托育名額倍增，讓家長在工作與育兒之間獲得更有力的後盾。此外，推動中的赤土崎多功能館與兒少家庭福利館，將整合托育、親子活動與青少年服務，打造貼近社區、全齡共享的生活空間。

在城市永續與韌性建設上，高市長表示，新竹市污水下水道普及率已提升至23.07%，未來市府將持續擴大建設量能，並規劃設置2,400席智慧停車柱，提升停車管理效率；同時推動電動公車汰換計畫，降低碳排放，讓新竹市朝向更智慧、更低碳、更永續的現代城市穩健前進。

高市長也提到，市府在拚建設、顧民生的同時，更嚴守財政紀律，三年來已減債83億元，每位市民平均負債自2萬多元，大幅降至3,816元，新竹市正穩健邁向「零負債」城市。面對物價壓力，市府站在第一線，農曆年前每位市民（包含新生兒）都將領到5,000元消費金，讓市民在生活中實際感受到城市治理的成果。

高市長進一步指出，延宕25年的中油油庫市地重劃案已正式啟動，並榮獲國家建築金質獎全國首獎肯定。這塊面積約11公頃的土地，未來將轉型為結合高科技產業發展的園區，並打造全台首座星際主題公園，成為串聯產業、生活與公共空間的新世代核心，為新竹注入長遠成長動能。

高市長最後強調，「新竹小巨蛋」孵蛋計畫將在審慎評估與充分溝通下推動，市府將以市民需求為核心，兼顧財務可行性與城市整體發展，讓重大公共建設成為帶動城市活力的關鍵引擎。未來，市府團隊將持續用行動說話，兌現對市民的每一項承諾，攜手迎向更美好的新竹市。

