迎接2026第一道曙光！ 全台「44場跨年活動」旅遊地圖出爐

2025-2026跨年將至，交通部觀光署彙整國家風景區、主題樂園及各縣市政府等44個特色活動，從都會星光派對、山城日出音樂會，到湖畔跨年與戰地曙光，以「北、中、南、東、離島」精選活動，邀請全國民眾跟著旅遊地圖迎接嶄新的2026年。

交通部觀光署彙整國家風景區、主題樂園及各縣市政府等44個特色活動。（圖／交通部觀光署，下同）

北部地區推出多次獲得國際媒體及OTA評為全球十大跨年晚會的「台北最High新年城-2026跨年晚會」，此活動已有30年歷史，每年12月31日在台北市民廣場展開，由國內外藝人及表演團體接力演出，倒數時刻搭配台北101煙火秀，已成為全台最經典的跨年儀式。今年跨年多元舞台將結合四四南村、景勤一號公園、東區頂好廣場、象山公園等，讓不同音樂風格布滿跨年晚會主舞台周邊。

中部地區可到日月潭湖畔參加「2026日月潭跨年晚會『潭然心動』」，活動將於12月31日晚間於水社碼頭登場，今年推出水社、伊達邵雙場域同步施放跨年煙火，湖光倒影與煙火相互輝映。晚會由在地團隊熱情演出，包括曼輝舞蹈團、極限火舞團等多組表演者，以富含在地文化特色的節目陪伴民眾度過2025的最後一夜。隔天還可到海拔820公尺的金龍山參加「2026金馬龍來迎曙光」，欣賞金龍山的壯麗日出。

南部地區在2025年最後一日推出「賞太平2025一抹紅霞」，遠眺嘉南平原及臺灣海峽觀賞2025年最後一抹紅霞，並由遊客彩繪祈福燈喜迎2026新年。隔天可參加以古典音樂為主軸的「阿里山日出印象音樂會」，元旦清晨於阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台舉行，音樂會以玉山山脈、雲海與曙光為天然舞台，邀請民眾一同欣賞管弦樂團、在地原住民音樂、歌聲和舞蹈。

東部地區可到花蓮遠雄海洋公園參加跨年限定唯一梯次的「2025海洋星光之夜」，以夜宿探險島水族館為主軸，推出兩日暢遊園區、節慶晚宴、星光派對與專屬導覽等多項精緻體驗，還有與海豚共進早餐籃、保證席美人魚劇場觀賞席次等亮點活動。活動需事先預約報名。

離島地區推出「2025年馬祖歲末聯歡跨年晚會」，特邀知名藝人及百萬網紅歌手、獨立樂團大賞獎樂團、馬祖好聲音歌唱比賽小小歌手，共同與鄉親、遊客跨年迎新。「2026元旦迎晨曦暨升旗健行活動」將於元旦清晨登場，可於馬祖最高峰壁山迎接第一道曙光，再沿路健行至塘岐運動場參與升旗典禮，途經北高守備大隊營區、莒光堡及綠意盎然的山壁。

今年跨年活動橫跨全台，從山巒、海洋、樂園到離島，每一地區都端出最具特色的節目與景觀。更多活動資訊請洽觀光署國家風景區管理處、主題樂園及縣市政府相關網站查詢。因活動期間遊客眾多，建議民眾參加跨年及迎曙光活動時，可多搭乘公共運輸或接駁車，並事先做好保暖禦寒準備。

