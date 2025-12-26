迎接2026第一道曙光 「獅耀草屯」元旦升旗健行移師九九峰氦氣球園區

▲迎接2026第一道曙光，「獅耀草屯」元旦升旗健行移師九九峰氦。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】新年新氣象，迎接2026年第一道曙光，草屯鎮一年一度的元旦升旗健行活動即將熱鬧登場。草屯鎮公所今舉辦「2026獅耀草屯，元旦升旗南投企協作伙來，九九峰氦起來，平林親子健行趣」宣傳記者會，正式對外公布活動內容，邀請全國民眾於元旦當天走進草屯，以升旗典禮與健行運動迎接嶄新的一年。

▲動地點設於「九九峰氦氣球樂園」外廣場。

草屯鎮長簡賜勝表示，草屯鎮元旦升旗健行活動已連續舉辦第14年，早已成為鎮民每年元旦的固定行程，也曾獲網路評選為「全台十大元旦特色活動」之一。往年活動多在南埔里將軍步道舉行，因該路段目前進行維修工程，今年特別將活動移師至平林里舉辦，希望藉此推動平林地區觀光發展，並結合即將啟用的九九峰氦氣球園區，讓更多民眾認識草屯不同面向的美好風景。

▲平林里擁有良好的自然環境與完善的交通條件，停車便利、空氣清新，周邊更結合登山健行、農業聚落與歷史文化特色，非常適合作為元旦升旗健行活動場域。

簡賜勝指出，平林里擁有良好的自然環境與完善的交通條件，停車便利、空氣清新，周邊更結合登山健行、農業聚落與歷史文化特色，非常適合作為元旦升旗健行活動場域。他期盼透過活動，帶領鄉親走訪草屯各個值得探索的角落，讓更多人看見草屯之美，也在新的一年開啟健康、幸福的新生活。

▲活動當天也將邀請農民設攤義賣自家農產品，並結合公益團體參與，鼓勵民眾以實際行動支持在地農業與公益關懷。

此次活動由草屯鎮公所、代表會，攜手草屯獅子會、南投縣中小企業協會、玉蘭獅子會等多個地方機關與社團共同主辦，活動地點設於「九九峰氦氣球樂園」外廣場。當天將舉行元旦升旗典禮，並同步展開親子健行活動，邀請鄉親朋友「相揪來散步」，用滿滿朝氣迎接2026年的第一天。

健行路線採現場報名方式，全程為環形路線，長度約3公里，路線平坦、老少咸宜。活動自九九峰氦氣球樂園前廣場出發，沿途行經鐵棟咖啡、毓繡美術館、永安宮、平林國小及社區聚落，兩旁荔枝園夾道，涼亭林立，民眾可放慢腳步，感受農村純樸景觀與社區人文風貌，在晨間微風陪伴下完成一場身心舒暢的社區巡禮。

記者會中，鎮長簡賜勝與地方民代也特別提到，平林里社區長期深耕文化與產業發展，透過文化祭典、長照關懷、食農教育及藝術體驗，發展出多項在地特色產品，凝聚居民向心力。活動當天也將邀請農民設攤義賣自家農產品，並結合公益團體參與，鼓勵民眾以實際行動支持在地農業與公益關懷，提醒民眾記得攜帶現金，一起做公益、送愛心。

南投縣議員廖梓佑表示，元旦是新年的開始，也是為一年打下好基礎的重要時刻，透過升旗典禮與健行活動，象徵「好的開始就是成功的一半」。他也指出，九九峰氦氣球園區預計於元宵節後啟用，此次提前舉辦元旦升旗健行記者會，希望藉由活動讓更多人提前認識平林里與即將亮相的新亮點，吸引更多遊客造訪草屯。

活動當天現場除升旗與健行外，還安排舞蹈、歌唱表演、機關團體宣導及在地農特產品展示，並設有公益團體義賣攤位，讓民眾以銅板做愛心，支持弱勢族群。主辦單位也準備限量1500份紀念品，並加碼摸彩活動，獎項包含電視、腳踏車、電風扇、日式蒸煮美食鍋等多項家電與實用好禮，獎項陸續增加中，邀請民眾闔家參與、好運一整年。

草屯鎮公所特別感謝薰衣草森林集團、平林里里長謝瑞棋、平林社區發展協會理事長張月英、總幹事林炳亮、永安宮主委莊清南及全體平林里民的鼎力協助，讓活動得以順利規劃。鎮公所誠摯邀請全國民眾於元旦走進草屯，在九九峰山腳下升起國旗、邁開腳步，用健康、希望與祝福迎接充滿好運的2026年。