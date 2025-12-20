迎接2026緣道觀音廟元旦跨年夜「吉祥十響」祈福

【民眾新聞葉柏成新北報導】2026丙午馬年到來，新北市淡水區緣道觀音廟以慈悲願力與祈福法門與民眾結緣。邀請民眾在諸佛菩薩庇祐中邁向嶄新的一年。12月31日跨年夜將舉辦「吉祥十響」引鐘祈福儀式，為民眾祈福外，更祈願世界平安、家庭和樂、人人如意。

今年活動的兩大祈福亮點就是延續廣受好評的「吉祥如意平安福」與「觀音送福」聖財金的免面費求取，廟方希望讓民眾在新的一年獲得好運加持，心願如意成就。

去年首次推出的「觀音送福」聖財金，受到廣大民眾的高度迴響，在2026跨年與春節期間將再度熱鬧登場。只要擲出一個聖筊，即可獲得「非常有用」紅包袋盛裝的「觀音送福」聖財金，作為開運錢母，保佑民衆財運亨通。

《圖說》快來看看是哪尊觀音與你有緣、送福來囉。〈緣道觀音廟提供〉

「觀音送福」聖財金由一個五元及六個一元組成，應用易經八卦「一六共宗」原理，為祈求者帶來興旺的運勢。「觀音送福」聖財金特別請出坐落於緣道觀音廟內庭園的 33 尊觀音，以及大殿騎龍觀音、文殊、地藏、普賢四大菩薩，還有妙空祖師菩薩聯袂送福。每個「非常有用」紅包袋內，皆附上一尊觀音與一句佛法，象徵守護一年福運與智慧。

平安福由佛乘宗善智導師開光加持，正面鑄有象徵庇佑的「觀音力」，並搭配祈福墨寶與特別祈願物，各具祈福能量。民眾只要於現場擲出三個聖筊，即可將平安福帶回家，祈願新年財運、事業、健康皆能吉祥如意。

《圖說》2026年「吉祥如意平安福」，結合法界圖騰「非常有用」、共三色三款設計。〈緣道觀音廟提供〉

緣道觀音廟2026跨年&新春祈福活動時間

2025/12/31，21：30–23：30，「平安福」三筊定因緣，「聖財金」一筊定因緣。

跨年倒數活動，恭喜新年快樂，璀璨煙火秀、「吉祥十響」引鐘祈福儀式 迎接2026跨年倒數活動 https://www.facebook.com/share/r/1DZ3ffwa4R/

《圖說》「非常有用・吉祥如意平安福」，只要擲出三個「聖筊」，即可獲得。〈緣道觀音廟提供〉

2026/1/1，11：00–12：00「聖財金」一筊定因緣，13：30–15:00「平安福」三筊定因緣、聖財金一筊定因緣。

2026/1/4、11、18、25、2/1、8，11：00–12：00 「聖財金」13：30–15：00 「平安福」＋「聖財金」。

2026 農曆新年初一至初六2/17–22

11：00–12：00 「聖財金」，13：30–15：00 「平安福」＋「聖財金」

特別加場；2/17聖淨土・唯一佛乘場，17：00–18：30，「觀音送福聖財金」

〈每日數量以現場公告為準〉