迎接2026跨年夜 行車看過來 雲林縣公布雙會場交通疏導措施

雲林縣警察局提供跨年晚會交通資訊懶人包，已完成周邊道路交通疏導、管制及治安維護整體規劃，全力讓跨年活動平安順利落幕。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣迎接2026年跨年夜，規劃「雙主場」跨年活動，分別於雲林縣立田徑場及劍湖山世界主題樂園舉行大型晚會，預估將吸引數萬名民眾湧入。為確保活動期間交通順暢與公共安全，雲林縣警察局已完成周邊道路交通疏導、管制及治安維護整體規劃，全力讓跨年活動平安順利落幕。

雲林縣警察局提供跨年晚會交通資訊懶人包，已完成周邊道路交通疏導、管制及治安維護整體規劃，全力讓跨年活動平安順利落幕。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

警方指出，雲林縣立田徑場周邊免費停車空間可容納自小客車約3,200輛、機車約8,950部，若停車位額滿，將即時引導車輛改道停放其他路段，以避免道路壅塞。活動期間，縣府公告多條道路實施分階段封閉與禁止臨時停車，警方將加強取締違規行為，維持行人與車流安全。

廣告 廣告

雲林縣警察局提供跨年晚會交通資訊懶人包，已完成周邊道路交通疏導、管制及治安維護整體規劃，全力讓跨年活動平安順利落幕。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

為便利外縣市及未自行開車的民眾前往田徑場，縣府特別規劃斗六、斗南、虎尾及西螺四條接駁路線，於跨年當日下午至凌晨密集發車，並視人潮狀況機動加班。同時，跨年煙火施放期間，警方也將於落焰管制區加派警力，管制人車進入，避免發生危險。

雲林縣警察局提供跨年晚會交通資訊懶人包，已完成周邊道路交通疏導、管制及治安維護整體規劃，全力讓跨年活動平安順利落幕。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

在劍湖山世界主題樂園方面，園區內可提供自小客車約2,500輛、機車2,000部停車位。警方自12月31日清晨起，將加強園區周邊主要道路交通疏導，並全面取締違規停車與占道攤販。多條聯外道路及產業道路也將公告禁止停車，以維持山區交通動線順暢。

雲林縣警察局提供跨年晚會交通資訊懶人包，已完成周邊道路交通疏導、管制及治安維護整體規劃，全力讓跨年活動平安順利落幕。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

警方特別強調，跨年煙火施放期間，將嚴格取締民眾於台78線快速道路違規臨停或穿越車道觀賞煙火等危險行為，避免發生交通事故。雲林縣警察局呼籲民眾多利用大眾運輸與接駁服務，提早規劃行程，共同維護跨年夜的交通秩序與行車安全。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！