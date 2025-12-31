南部中心／劉尹淳、林樹銘 綜合報導

迎接2026年到來，跨年活動遍地開花，彩排行程也如火如荼進行，南部包括高雄、台南、嘉義市，陸續進行最後階段的彩排，不少粉絲提前到場卡位，還有粉絲自備桌遊，在現場和朋友打發等待的時間。由於氣象署預測，跨年這天，南部天氣穩定，看到美麗煙火的機會相對高，粉絲也很期待在夢時代和義大世界的煙火秀。





迎接2026跨年晚會最後彩排 南部粉絲提早到場卡位

高雄的跨年晚會，工作人員正在彩排，進行最後確認，台下也有粉絲提前搭帳篷，睡在現場卡位，還有人自備桌遊，打發時間。（圖／民視新聞）

高雄的跨年晚會，工作人員正在彩排，進行最後確認，台下也有粉絲提前搭帳篷，睡在現場卡位，還有人自備桌遊，打發時間。粉絲表示，玩點小桌遊，大家比較不會無聊想睡覺，但不會累，看到鼓鼓就不會累了、想要看恩妃，想要近一點，準備了行充、糧食、平板什麼的都帶了。





迎接2026跨年晚會最後彩排 南部粉絲提早到場卡位

嘉義市的跨年晚會，請來亞洲天王羅志祥、金曲歌王許富凱等，還有全台獨家的韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂，粉絲不畏艷陽搶排隊入場。（圖／民視新聞）





高雄跨年＂雄嗨趴＂今年請來八三夭、告五人等多組歌手開唱，韓國水彈女王權恩妃壓軸登台，除了眾星雲集的演唱會，在義大世界，也推出999秒超長煙火，由於氣象署預報，南部天氣相較北部穩定，看到美麗煙火的機率比較高。粉絲表示，看得清楚煙火的話，一定心情也會很好，做為跨年一個美好的禮物。

台灣男團FEniX，頂著台南的豔陽，為了跨年晚會做準備，迎接2026年，台南請出橫跨台灣、日本、韓國、與香港的跨國演出陣容，馬不停蹄進行彩排。粉絲表示，想看韓團ALL(H)OURS，以前也都有來台南，台南都請我喜歡的了。至於在嘉義市，大批粉絲沿著會場周邊排隊，綿延好幾公尺，嘉義市的跨年晚會，請來亞洲天王羅志祥、金曲歌王許富凱等，還有全台獨家的韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂，粉絲不畏艷陽，排隊要搶最好的位置，一睹偶像風采。粉絲表示，昨天晚上就先來排隊了，為了看頌樂，因為她難得來嘉義跨年。2025年邁入尾聲，跨年活動遍地開花，不過南部早晚溫差大，粉絲不管選擇要去哪一場，務必做好保暖，以最佳狀態迎接2026年到來。





