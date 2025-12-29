迎接2026跨年晚會 南市祭超逼真維安演練

為確保市民安全，南市府以優勢警力進行跨年晚會維安工作。（圖：南市府提供）

「2026台南好young」年底最高潮---跨年演唱會，12月31日將於永華市政中心西側廣場盛大登場，因應日前北市隨機襲擊事件，台南市政府今（29）日舉辦維安演練，動員警察、消防等局處，實地演練並模擬歹徒丟擲煙霧彈及持刀衝入人群等緊急狀況。市長黃偉哲親自到場並強調，做最好準備確保市民安全。

黃偉哲表示，由於日前北部發生攻擊事件，而跨年晚會又是台南耶誕跨年系列活動中參與人數最多的，主辦單位必須適時拿出因應策略，並經過確實演練，讓執法、救護人員，甚至讓市民朋友們知道碰到意外時該如何因應，也讓市民知悉市府有能力面對處理，得以放心參與活動。

為確保活動安全，跨年晚會當天禁止攜帶大型行李箱、攝影腳架、長梯等物品，外縣市民眾若攜帶行李箱，請先寄放在服務台，活動結束後領取。如果當天現場有緊急狀況，請民眾配合廣播指示及人員指揮，井然有序離場，市府將以優勢警力維安跨年晚會，以民眾安全為最高原則，讓大家平安迎接新的一年到來。

今年跨年晚會節目卡司陣容堅強，包括新星安吉（Angie）、新世代男團F.F.O.、被韓媒譽為全能型偶像 STAYC、重量級搖滾天團「八三夭」、廣受歡迎的樂團「理想混蛋」、金獎歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金曲獎最佳台語女歌手李竺芯，還有韓國新人男團 ALL(H)OURS、香港新生代男星魏浚笙，以及以歌唱、時尚、主持與演戲見長的日本全能藝人鈴木愛理等。

南市府強調，「2026台南好young」跨年系列活動前兩場12/20【耶誕搖滾演唱會】及12/27【南瀛草地音樂會】，分別有超過15萬人次及6萬人次的民眾參與。12月31日跨年晚會是系列活動最高潮，預估現場參與的觀眾人數將超過以往，市府團隊將以最高規格進行維安，讓民眾盡情觀賞跨年晚會。（陳婉玲報導）