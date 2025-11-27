▲劍湖山世界2026舞力High跨年記者會宣布，今年將帶來10分10秒亞洲唯一舞動無限摩天輪雙輪煙火秀以及台灣樂園首次K-POP排舞大賽。(記者劉春生攝）

住宿與VIP區秒殺完售 最後「保留席」網路商城緊急釋出！

【記者 劉春生／雲林 報導】準備好迎接2026年了嗎？全台最High的跨年聖地就在劍湖山世界！今(2025)年劍湖山世界「2026舞力High摩天輪跨年晚會」，以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，推出亞洲唯一的摩天輪跨年煙火秀，並首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽。劍湖山世界總經理興奮表示，跨年期間的飯店訂房與樂園VIP區一開賣便呈現「秒殺」狀態，為回應遊客熱情，目前正釋出最後「施放保留席」，呼籲民眾務必前往劍湖山網路商城手刀搶購，以免向隅。

▲迎接2026跨年首選！劍湖山打造亞洲唯一「摩天輪跨年煙火」。(記者劉春生攝）

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，跨年煙火將挑戰感官極限，由亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。為了讓遊客享受最完美的視覺饗宴，煙火施放角度經過精密試算，只有親臨園區才能感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景，帶領大家從2025一路High到2026。

▲摩天輪前的跨年晚會卡司陣容堅強，攜手艾薇、TRI.BE KELLY等實力派演出者。(記者劉春生攝）

今年跨年活動更有別於以往，劍湖山舉辦台灣樂園史上首次的「K-POP排舞大賽」。賽事吸引近40支隊伍報名，經過評審嚴格篩選，複賽將於12月25日登場，而最終總決賽則定於12月31日跨年夜的主舞台舉行。在萬人見證下，頂尖舞者們將在摩天輪下爭奪超過20萬元的總獎金，為跨年夜注入最熱血的舞蹈靈魂。

▲迎接2026跨年首選！劍湖山打造亞洲唯一「摩天輪跨年煙火」，住宿與VIP區秒殺完售，最後「保留席」網路商城緊急釋出！(記者劉春生攝）

摩天輪前的跨年晚會卡司陣容堅強，由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock 高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力派演出者輪番上陣。此外，人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師也將親臨現場，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。

▲摩天輪前的跨年晚會卡司陣容堅強，主持人GINO、可緁領軍。(記者劉春生攝）

除了精彩的表演，劍湖山世界更宣布跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，讓遊客從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗，12月31日也推出全日票只要399元(原價1199元)、憑青春動滋券購票2人同行才 699元、當日壽星本人憑證購票，還享有超值優惠價只要100元，更多活動與票券資訊，都在劍湖山世界主題樂園官方網站，劍湖山世界邀請全台民眾，今年跨年就來劍湖山，體驗最震撼的煙火、最熱血的舞蹈與最強大的明星陣容！