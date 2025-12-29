迎接2026首選臺南 從山區到市區都精采

記者王勇智／臺南報導

這週即將告別2025、迎接2026，臺南市政府今（29）日摯邀請全國民眾來臺南送夕陽、迎新年，聽演唱會、看煙火、賞花燈、消費抽大獎，從山區、街區到市區都精采；臺南擁有豐富人文底蘊、自然景觀、美食與購物選擇，能滿足不同年齡與喜好的旅客，跨年來臺南絕對不會失望。

臺南市政府表示，「2026臺南好YOUNG跨年演唱會」將於12月31日下午6時起，在永華市政中心西側廣場熱力開唱，卡司陣容包含STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、派偉俊Patrick、Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉等實力與人氣兼具的藝人，陪伴民眾熱鬧倒數迎接2026。

而南科贊美酒店跨年煙火今年邁入第3年，12月31日下午4時起，酒店戶外園區將舉辦免費跨年草地市集，集結美食小吃、文創品牌與多元舞台表演，不需入住、不需預約即可參加；酒店頂樓同步推出電音派對，邀請百大DJ與專業MC接力演出，晚間壓軸則是長達402秒的高空大型煙火秀，與親友一同留下難忘的跨年回憶。

此外，雲嘉南濱海國家風景區管理處將於12月31日，在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦「送夕陽音樂會」，邀請方順吉（Gene）、黃文龍、康妮媚等歌手現場演唱，於全臺夕陽最美的鹽田景致中，歡送2025年最後一道夕陽。

臺南市政府指出，另被譽為「全臺最美山林燈節」的臺南龍崎光節《空山祭》邁入第7屆，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods－the Mountain Awaits」為策展主題，結合地景藝術、聲光科技、AI互動與在地聲景，邀集國內外藝術家深入龍崎山林，打造14組期間限定作品，回應堊地地貌、自然生態與時間演化，讓冬季夜晚的山徑化為一段可被行走、聆聽與感知的藝術旅程。

而鹽水月之美術館「漫月美行動」今年以「透明的某日」為主題，即日起至115年3月8日於鹽水街區巷弄展出，溫暖的彩繪燈籠作品《點亮．有天》掛滿王爺巷，也為即將登場的月津港燈節提前暖身。

臺南市政府補充，2025臺南購物節消費抽獎活動也已熱烈開跑，活動將持續至115年3月1日，民眾只要在臺南店家消費滿50元，即可登錄參加抽獎；有機會把百萬名車、3C家電、飯店住宿券及現金等豐富好禮帶回家。更多臺南旅遊景點與活動資訊，請上臺南旅遊網或追蹤臺南旅遊粉絲團查詢。

南科贊美酒店跨年煙火歷史照片。（南科贊美酒店提供）

第7屆臺南龍崎光節《空山祭》以「山林呼喚 Call of the Wild Woods－the Mountain Awaits」為策展主題，結合地景藝術、聲光科技、AI互動與在地聲景，邀集國內外藝術家深入龍崎山林。（臺南市政府提供）

鹽水月之美術館「漫月美行動」今年以「透明的某日」為主題，即日起至明年3月8日於鹽水街區巷弄展出。（臺南市政府提供）