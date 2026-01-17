迎接2026馬年 琉璃工房馬年雕塑展登場

金馬影后、藝術家楊惠姍以一襲短髮造型出場，在百貨公司舉辦簽名會。(琉璃工房提供)

記者康子仁／台北報導

馬年到來，台灣知名的琉璃藝術品牌「琉璃工房」於遠東SOGO百貨台北復興館，以「信念決定不凡──2026馬年雕塑展」迎接新年到來。此次展覽特別展出藝術家楊惠姍監製推出首發的四件品牌典藏系列作品，將藝術美學融入百貨精品空間，為歲末年初增添一份昂揚的文化生命力。

這項展覽十六日下午在SOGO復興館 9 樓中庭正式開幕，好久不見的金馬影后、藝術家楊惠姍以一襲短髮造型出場，在此舉辦簽名會，當日典藏琉璃作品皆有藝術家親自鐫刻，為新年收藏作品增添價值。展場主辦方遠東SOGO百貨，剛好與琉璃工房皆為1987年創立，即將邁入40週年。

今年也是琉璃工房自成立以來第三次馬年創作。從兩屆金馬影后到華人琉璃藝術開創者，楊惠姍的人生如同一場華麗的奔馳。創立華人第一個琉璃藝術工作室「琉璃工房」，復興失落兩千年的「脫蠟鑄造法」，賦予雕塑光影張力。

楊惠姍表示，表演與雕塑在本質上是同一件事，都是在捕捉那一瞬之間，將心底的情感化為可看見、可觸摸的形體。近40年來，琉璃工房已累計創作59匹馬，此次特選橫跨3個12年的經典琉璃馬雕塑展出，15 匹駿馬以全透明雲朵白色亮相，挑戰光影最純粹的穿透力。

由楊惠姍監製「品牌典藏系列」，4款大馬「風、火、地、氣」,磅礴登場。此次展覽核心由四件磅礴大馬構成，靈感取自東方文化對自然元素的解讀，將馬的能量化為無形的氣韻。

4匹馬當中的《卓越》駿馬，全身緊繃衝刺，鬃毛飛揚間眾多小馬隱現，象徵王者姿態，引領眾人奔向未來；《熾熱》由八匹馬組成方陣，以集體信念跨越鴻溝、衝破峭壁，展現燃燒不息的團隊力量；《信念》的駿馬以40度傾斜姿態躍於藍綠山巒，映照翻山越嶺的堅毅意志；《飛揚》勾勒天馬姿態，展現「扶搖直上九萬里」氣勢。

典藏系列全球限量百件，以極緻脫蠟鑄造工藝凝結而成。標誌著琉璃工房近40年的藝術積累與文化精神，並將品牌的雕塑語言推向新的高度。