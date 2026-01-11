迎接2026高雄富邦馬拉松 岡山區公所打造在地特色補給站熱情應援

迎接2026高雄富邦馬拉松岡山區公所打造在地特色補給站熱情應援。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

由高雄市政府運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的「2026 高雄富邦馬拉松」，首度賽道向北延伸行經北高雄，全馬組別在11日清晨第一次跑進岡山區。為迎接國際級的體育盛事，岡山區公所動員里社區居民及在地團體共同參與應援行列，於賽道沿線設置加油站與特色應援點，為參賽跑者加油打氣，營造熱烈而溫馨的賽事氛圍。

為展現岡山在地文化與產業特色，岡山區公所特別結合在地資源設置了極具特色的美食補給站，提供跑者完善的補給服務與熱情應援。現場除了遠近馳名的岡山三寶，羊肉爐、蜂蜜、豆瓣醬外，另提供在地知名的滷味及藍帶可頌，為跑者帶來豐富多元的甜蜜驚喜，充分展現居民的熱情活力與高度凝聚力，進而提升岡山區整體能見度。

岡山區代理區長陳振坤表示，高雄富邦馬拉松為地方注入豐沛的運動活力，讓更多人認識我們城市的美好，區公所前方以高雄富邦馬拉松主視覺特別設置的意象夜花園因獲各界好評也會配合延展，歡迎所有跑者與民眾一起感受岡山在地美食與熱情。