迎接2026龍潭大池煙火盛典 龍潭分局超前佈署維安守護民眾安全

龍潭跨年煙火預估湧人潮 龍潭分局長施宇峰率各組室人員至大池邊會勘勤超前部署。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為確保「2026龍潭大池跨年煙火秀」安全舉行，龍潭分局已針對轄區特性完成縝密維安計畫。本次活動將施放270秒長達4分半的煙火秀，預計湧入大量人潮。考量龍潭大池鄰近石門水庫、六福村及小人國等景點，警方將結合義警、民防、義交及志工，秉持「優先預防、即時應處」原則，全力投入交通疏導與治安維護。

2026龍潭大池跨年煙火秀將至 龍潭警啟動維安交管。

為舒緩人車潮衝擊，龍潭分局規劃重點疏導區域，並設置行人徒步區，範圍包括：1. 神龍路段（龍元路至南龍路）2. 龍元路段（神龍路至中豐路上林段）。警方提醒，用路民眾應提前改道。針對開車前往觀賞煙火的民眾，建議避開大池周邊擁擠路段，可利用新龍路、聖亭路、中豐路的路邊停車格，或停放於龍潭運動公園旁、龍華路公有停車場、東龍路200巷及北龍路民間收費停車場，再步行前往會場。

在安全維護方面，警方採取多層次佈署，包含出入口管制、重點區域守望、機動巡邏及便衣警力監控，全面提升見警率。為預防隨機傷人與爆裂物風險，警方將在重要動線加強盤查，並於現場設置「前進指揮所」，發揮報案快、到場快、處置快的效能。針對人潮疏散、防踩踏及緊急救護，警方也已完成演練，將風險降至最低。

龍潭分局長施宇峰呼籲，參與民眾應避免攜帶危險或尖銳物品，隨時留意隨身財物及家人安全。如發現可疑狀況，請立即撥打110或尋求現場警力協助。龍潭警分局將以最嚴謹的態度投入工作，讓民眾安心迎接新年。(圖/警方提供)