迎接2026 劉和然喊：放馬過來！

[NOWnews今日新聞] 今年為2026第一天，有意角逐新北市長的副市長劉和然，上午與民眾黨主席同框參加市府舉辦的升旗典禮，而其在社群平台宣誓參選決心，強調自己在新北守護404萬市民的日常，也在元旦這一天，為未來10年，再次提醒自己每一步都不能鬆懈，2026不只是時間點，而是一份更重的承諾，「為了新北，我準備好了，2026，放馬過來」。

劉和然表示，新的一年開始了，也是新的責任、新的起點，自己常說人生就像一場馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的配速影響，真正重要的，是不是一直站在賽道上，看清方向、穩穩前進，一步一步，替市民把生活跑得更好。

劉和然說，新北是全台灣人口最多、結構最複雜的直轄市，不是實驗場，也不能有空窗期。這裡有每天清晨通勤的上班族、放學回家的孩子、需要被照顧的長輩，還有努力打拚、希望被看見的產業與年輕世代。對自己來說，新北的願景不是一句口號，而是捷運要到位、交通要更順，人行道更安全、環境更乾淨，讓年輕人敢留下來、讓家庭住得安心、讓長輩在熟悉的城市裡安穩生活。

劉和然強調，此刻自己在新北，守護404萬市民的日常；也在元旦這一天，為未來10年，再次提醒自己每一步都不能鬆懈，2026不只是時間點，而是一份更重的承諾，「為了新北，我準備好了，2026，放馬過來」。

