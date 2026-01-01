迎接2026！卓榮泰曝「新年4願望」 盼國會凡事合法合憲

行政院長卓榮泰許下新年願望。(翻攝自卓榮泰臉書)

今（1日）為2026年元旦，行政院長卓榮泰一早出席總統府前出席升旗典禮後，在臉書寫下今年的願望及允諾，除希望希望立法院能盡速處理總預算、國防特別預算等案外，也拜託國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，為國家而團結。

行政院長卓榮泰今（1日）上午出席總統府前元旦升旗典禮，表示自己在路途上不停禱念。他首先感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，稱中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

同時，卓榮泰也提到自己的新年願望，第一為今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議；第二，國防特別條例及預算方面，要請立法院盡速付委審議；第三，行政院版《財劃法》，請立法院儘速付委審議；第四，中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。

針對年後政局，卓榮泰也提出允諾，包含軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，「該怎麼辦就怎麼辦」。另外，老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

卓榮泰表示，有願望、有允諾，更有拜託，希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結，「期許新的ㄧ年、新的合作；新的一年、全速前進，祝中華民國台灣 2,350萬國人，榮耀、自信、國富、民安」。





