迎接2026！台鐵跨年假期加開41班車次 12/12開放訂票

[Newtalk新聞] 台鐵公司今(10)日宣布，為協助疏運跨年活動、元旦活動和2026年年初假期出遊人潮，將在12月31日、2026年1月1日和1月4日加開共16班次的東線、西線和南半環自強號列車；另外加開25班次北部、中部、南部地區跨年晚會散場時段的區間列車。本次共加開41班次列車，加開的對號列車車票將在12日0時開放訂購。

台鐵公司說明，今年跨年和元旦國定假日不是連續假期，但考量旅客仍有參加跨年或元旦升旗活動需求，將在1月1日凌晨0時45分到3時25分之間，加開由基隆、南港、台北、中壢、新竹、后里、台中、嘉義、台南、新左營、高雄和宜蘭等車站發車的區間車，協助疏運跨年活動散場人潮。

此外，台鐵指出12月31日跨年活動當天，以及1月1日元旦、1月4日星期日台鐵將加開共16班次花東線、西線和南半環自強號列車。

台鐵表示，本次加開列車車票，將在12月12日0時起，開放所有旅客透過台鐵e訂通APP、台鐵官方網站、各大超商或語音訂購，加開列車班次如下：

115年元旦加開列車時刻表。 圖：台鐵／提供

