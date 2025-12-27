迎接2026 新北跨河煙火就在漁人碼頭

新北市漁業處昨（廿七）日表示，每年跨年夜都是民眾引頸期盼的重要時刻，誠摯邀請民眾跨年夜走訪淡水漁人碼頭，「閃耀新北一三一四跨河煙火」將於三十一日晚間八時二十六分準時施放，展演時間長達十三分十四秒，超過三萬五千發煙火於淡水河上空綻放，璀璨煙火倒映河面，是全臺唯一橫跨河岸、規模盛大的跨河煙火展演。

淡水漁人碼頭不僅是跨年煙火的主舞台，也是名列新北十大觀光景點，今年更榮獲交通部觀光署第二屆觀光亮點獎「最佳國旅創新獎」。這座結合漁港風情與休閒觀光機能的特色海港，擁有木棧道觀景平台、情人橋及浮動碼頭等多元設施，白天可遠眺淡水河口與遼闊海景，傍晚欣賞絢麗夕陽，是民眾散步漫遊、拍照打卡熱門去處。

港區內除設有深受歡迎的幾米主題裝置藝術與溜溜帽遊樂場外，今年更加入全新亮相的角色「庫拉瓦」，以可愛圓潤、帶點慵懶的療癒形象現身港區，模樣討喜、親和力十足，吸引大小朋友爭相合影，成為人見人愛的新地標，也為漁人碼頭增添更多童趣與話題性；此外，港區木棧道沿線亦匯聚多家特色商家，包括大胖海鮮餐廳、漁人水岸四季景觀餐廳等等，以及魚藏海鮮宴會廣場，提供民眾品嚐新鮮在地海味的多元選擇，讓跨年行程從白天一路精彩延續至夜晚。

淡水漁人碼頭交通便捷、景觀豐富，不僅是跨年煙火的絕佳觀賞地點，也是市府辦理「仲夏繽紛樂」、「河海音樂季－漁人舞台」等活動的重要場域，已成為民眾假日休閒、親近海洋的首選去處。

歡迎民眾趁著跨年來到淡水漁人碼頭，白天漫步港區、欣賞幾米與庫拉瓦等特色裝置藝術，品嚐港區商家海鮮美食，傍晚欣賞夕陽與港灣景色，夜晚在音樂與璀璨煙火陪伴下，與親朋好友一同迎接嶄新的金馬年。