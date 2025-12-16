【迎接2026】日出印象音樂會 重磅卡司共賞曙光

記者李佩玲／綜合報導

「2026阿里山日出印象音樂會」將於明年元旦登場，以「雲上之夢」為主題，融合爵士、搖滾、古典3大風格，邀董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團等重量級嘉賓，並由橫跨金曲、金鐘、金馬舞臺的3金女聲高蕾雅擔任主持人，打造阿里山獨有的雲端音樂饗宴。

嘉義縣政府昨日舉行宣傳記者會，縣長翁章梁表示，阿里山日出印象音樂會已成功建立跨年迎曙光最具代表性的品牌，串聯音樂演出、觀光行銷與文化推廣，不僅展現阿里山珍貴的自然風景，也讓世界看見嘉義縣在文化與觀光整合上的潛力與高度；縣府將持續以國際化視野打造高山藝術舞臺，提升旅遊體驗與交通服務品質，迎接全球旅客。

翁章梁指出，日出印象音樂會於清晨5時30分開演，從黑暗陪伴大家到陽光露臉，並以貝多芬的《歡樂頌》迎接元旦曙光，歡迎民眾登上海拔最高的音樂舞臺，一同迎接2026年第一道曙光。

嘉義縣政府邀民眾登上海拔最高的音樂舞臺，迎接2026年的第一道曙光。（嘉義縣政府提供）