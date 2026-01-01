迎接2026！礁溪鄉元旦升旗典禮逾百輛腳踏車大摸彩

▲礁溪鄉長張永德與鄉代會主席游見璋等地方民代多人參加元旦升旗典禮 。

【記者 林明益／宜蘭 報導】迎接中華民國 115 年的到來，礁溪鄉公所今(1)日上午於礁溪國小隆重舉行「115 年元旦升旗典禮。在充滿活力的晨曦中，礁溪鄉長張永德與鄉代會主席游見璋及各級民意代表與鄉民遊客齊聚一堂，共同見證國旗冉冉升起的莊嚴時刻，祈願新的一年國泰民安、鄉政昌隆。

▲歌手蔡佳麟演唱並下台由鄉長張永德陪同(右)與民眾握手致意。

典禮於上午8時正式開始，在健身操帶動下熱身開場拉開序幕，展現礁溪鄉民的蓬勃朝氣。隨後，在鄉長領軍與全場民眾齊聲高唱國歌下，國旗隨著國旗歌悠揚律動升起，現場氣氛莊重而感人。活動中特別安排蔡佳麟、麗小花、蘇宥蓉等三位歌手現場演唱為活動增添光彩，為鼓勵民眾共襄盛舉，前3,200位參加民眾可得一份小禮物(有升旗紀念帽、小國旗、旅行袋、礦泉水、摸彩券、輕便雨衣等)，現場另備有115台腳踏車及各項豐富獎品供參加民眾抽獎，未抽到獎項，可憑存根聯兌換一條運動毛巾。

▲歌手蘇宥蓉台上摸出幸運獎。

鄉長張永德表示，2025 年是礁溪觀光與建設穩定成長的一年，特別感謝鄉親對於鄉政推動的支持與配合。邁入 2026 年，鄉公所將持續深耕「溫泉鄉」品牌，優化公共建設並提升友善旅遊環境，致力於將礁溪打造成全台最宜居、最幸福的慢活城鎮。

▲幸運摸到腳踏車民眾高興與張永德鄉長留影。

礁溪鄉公所表示，透過元旦升旗活動，不僅凝聚了鄉民的團結心，也傳遞了積極向上的生活態度。活動在上午順利圓滿結束，參與民眾紛紛表示，在礁溪溫暖的氛圍中開始新的一年，感到充滿希望與能量。(照片記者林明益翻攝)