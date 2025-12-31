迎接2026！蔡英文發Q版賀卡：祝福台灣持續堅韌、平安

即時中心／温芸萱報導

今（31）日是2025年最後一天，全台洋溢跨年歡樂氣氛，前總統蔡英文今日也透過臉書發表新年祝福，向國人致意。他感謝過去一年中，每一位努力生活、默默付出的民眾，強調正因為大家的堅持與善意，台灣才能在動盪的世界局勢中站得穩、走得遠。前總統期盼新的一年，社會能以信任為基礎持續團結，在困難時彼此扶持、前進中不忘初衷，並祝福全民幸福快樂，也祝台灣堅韌平安、新年快樂。

2025年最後一天，歲末氛圍溫馨熱鬧，各地洋溢迎新氣息，民眾滿懷期待迎接2026年的到來。前總統蔡英文今日也透過臉書發表新年祝福，向全體國人致意。

蔡英文表示，新的一年即將展開，感謝過去一年中，每一位努力生活、默默付出的國人朋友。正因為大家的堅持與善意，讓台灣在變動快速、充滿挑戰的國際局勢中，依然能夠站得穩、走得遠，展現堅韌與韌性。

她指出，邁入新的一年，期盼社會能持續以信任為基礎，團結向前。在面對困難時彼此扶持，在持續前進的同時，也不忘最初的信念與價值，讓台灣的力量更加凝聚。

文末，前總統也向全體民眾送上祝福，祝福每一個人都能幸福、快樂，也祝福心愛的台灣持續堅韌、平安，並祝大家新年快樂。





