迎接2026！鄭麗文喊話民進黨支持九二共識

▲國民黨主席鄭麗文說，希望台灣內部和解、兩岸和解，兩岸都要負起責任，避免衝突，她也呼籲民進黨政府，只要接受九二共識、反對台獨，兩岸就能對話交流、迎來和平與繁榮。（圖／記者朱永強攝，2025.11.12）

[NOWnews今日新聞] 今（31）日是2025年最後一天，國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話，因中國近日在台海周邊軍演，封鎖台灣，鄭麗文說，希望台灣內部和解、兩岸和解，兩案都要負起責任，避免衝突，她也呼籲民進黨政府，只要接受九二共識、反對台獨，兩岸就能對話交流、迎來和平與繁榮。

鄭麗文說，31日是2025年的最後一天，明天就是元旦，她代表中國國民黨向大家拜個早年。她回顧，2025年一整年，台灣歷經多次共軍軍演，外部情勢緊張，新的一年，希望台灣能迎來新的氣象、新的希望與新的未來。

鄭麗文指出，2025年的代表字經票選為「罷」，象徵台灣內部的風風雨雨。她表示，這一年是最撕裂、最仇恨、最對立的一年，在大罷免期間，許多國民黨立委在反制罷免、挨家挨戶說明時，遭遇無端羞辱，甚至暴力相向，這樣的情況已不再是大家所熟悉的善良、純樸、開放、熱情與樂觀的台灣價值與台灣民情。

鄭麗文說，台灣社會的狀況連國際社會都感到憂心，因此她希望新的一年，台灣未來的代表字是「和」，包括和氣的「和」、和解的「和」、和平的「和」。她強調，希望台灣社會不要有暴力之氣，而是一片祥和，在治安與社會安全網方面，讓人民能夠安居樂業、有希望，重新回到一個大家熟悉、充滿人情味的地方，而不是走在街上提心吊膽。

談到政治局勢，鄭麗文表示，和解是她最中心的期待，台灣需要的是一個團結的台灣，而不是撕裂的台灣。她說，只要願意伸出橄欖枝，國民黨始終張開雙臂歡迎，並真心希望朝野能夠和解，化解憲政僵局，讓台灣能夠正常運轉，使真正福國利民的政策與預算得以推動。

鄭麗文提到，藍白陣營剛向全台灣提出「台灣未來帳戶」，希望大家能共同放下旗幟、不分顏色，一起投資台灣、投資未來。她直言，目前非常嚴重的憲政僵局，絕非國家之福，唯有朝野和解，才能每天實踐《中華民國憲法》所代表的民主、法治與自由價值。

在兩岸議題上，鄭麗文表示，除了內部朝野和解，兩岸也需要和解，不能每天劍拔弩張、兵兇戰危。她甚至期盼美中之間也能夠和解，否則即便關稅戰看似暫緩，未來前景仍讓人心惶惶，台灣的傳統產業叫苦連天，勞工與農業的未來也令人擔憂。

鄭麗文指出，和解最終帶來的是和平，台海和平是全世界共同重視與關注的議題，兩岸應共同負起責任，維繫和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話、交流，進而進行和解、締造和平。她強調，中國國民黨一直將此視為重要使命與責任，絕不玩火，也不讓台灣涉險，同時也希望對岸當局不要以軍事相向。

她進一步表示，只要接受九二共識、公開反對台獨，兩岸就能對話交流、迎來和平與繁榮。她警告，兩岸兵兇戰危，恐成為引發第三次世界大戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，透過全面交流，化解彼此的仇恨與敵意。

鄭麗文也強調，不論是教育、文化、經濟、藝術或體育層面，都應推動全方位交流與對話，讓台灣走出2025年對立、仇恨甚至可能軍事衝突的一年。她表示，每一個人都有責任，讓全世界與下一代感受到和平所帶來的紅利。

最後，鄭麗文向中常委報告，元旦清晨6時將會在黨中央升旗。她表示，國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗、以捍衛《中華民國憲法》為己任的政黨，也呼籲支持者可提早參加黨中央舉辦的升旗活動，迎接新的一年。她祝福大家新年健健康康、快快樂樂，並表示國民黨將全力迎戰未來選舉。

