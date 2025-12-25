迎接2026！16組卡司＋180秒煙火 中央公園「跨年交通疏導措施」報你知

【警政時報 江雁武／台中報導】迎接2026年嶄新時刻，臺中市政府將於114年12月31日晚間6時，在水湳中央公園盛大舉辦「2026臺中市中央公園跨年晚會」。今年活動邀集16組重量級藝人輪番開唱，被譽為「全國含金量最高」的跨年豪華卡司，並於倒數時刻施放長達180秒的璀璨煙火，讓市民在中央公園遼闊視野中，共同迎接新年第一刻。臺中市政府警察局提醒，因活動人潮眾多，請民眾多加利用大眾運輸系統，並配合相關交通疏導與管制措施。

2026臺中市中央公園跨年晚會登場，警籲多搭大眾運輸、配合交通管制。(圖／記者澄石翻攝)

廣告 廣告

中央公園位於西屯區交通要道，鄰近逢甲夜市等重要商圈，平日即人車往來頻繁，跨年當日預期將湧入大量人潮與車流。市警局指出，為降低交通衝擊、提升行車與行人安全，市府已規劃完善的大眾運輸與接駁措施，呼籲民眾避免自行開車前往會場，以免塞車或耗時尋找車位。

市府規劃跨年晚會免費接駁公車，共設「市府線」及「松竹線」兩條路線。進場接駁時間為12月31日17時30分至23時，離場接駁時間則為31日22時至翌日1時30分，各線班距約10至15分鐘，採坐滿或時間到即發車。

跨年人潮湧現在即，臺中警方提醒避開管制路段、善用接駁車。(圖／記者澄石翻攝)

搭乘捷運的民眾，可於文華高中站或文心櫻花站下車，沿市府規劃之甘肅路行人專用通道步行前往會場；搭乘高鐵者，請於高鐵臺中站轉乘捷運至市政府站，再轉搭市府線接駁車至中央公園；搭乘臺鐵的民眾，則可於松竹車站下車，轉乘松竹線接駁車直達會場。

臺中捷運公司亦配合跨年活動延後收班並加密班距，捷運末班車預計於1日凌晨2時，分別由北屯總站及高鐵臺中站對開。12月31日白天依平日時刻表行駛，尖峰班距6分鐘、離峰9分鐘；晚間19時起配合活動開始，班距加密至6.5分鐘，並延續至凌晨2時，便利民眾往返。

在停車方面，中央公園周邊設有經貿6、經貿8、創研22、創研26、中央公園北側／地下／南側停車場，以及臺中國際會展中心、臺中綠美圖等汽車停車場；機車停車區則包含中央公園及創研21、22等地點。警方提醒，停車位有限，建議民眾出發前先查詢即時車位資訊。

16組卡司＋180秒煙火，中市警公布中央公園跨年交通疏導措施。(圖／記者澄石翻攝)

為維持會場周邊交通秩序，警方將於部分路段實施交通管制與行人徒步區措施，包括中科路轉播現場管制、煙火施放管制區及多條行人專用道路，管制時間自12月30日至翌年1月1日不等，請用路人提前改道，避免行經管制路段。

民眾可於出發前搜尋「台中跨年即時交通」，進入專屬網站查詢停車場剩餘車格、大眾運輸資訊及周邊即時路況畫面，掌握最新交通狀況。

確保跨年夜順暢安全，臺中市警全面啟動中央公園交通管制。(圖／記者澄石翻攝)

臺中市政府警察局局長吳敬田表示，警方將派員於各管制路段起迄點執行交通管制，並加強周邊巡邏，對違規停車等影響交通行為嚴格取締。他呼籲，歷年跨年活動皆吸引大量民眾參與，請市民多利用捷運、接駁車與公共運輸工具，並配合員警及義交指揮疏導，共同維護跨年夜交通秩序與行車順暢，讓活動圓滿、安全落幕。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款