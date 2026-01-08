迎接2026ICG 花蓮美崙國中獲補助改善比賽環境

活動中心外牆將整修

整備2026年國際少年運動會（International Children’s Games, ICG），花蓮縣政府補助本次重要競賽場地之一，花蓮縣立美崙國中，辦理「2026年國際少年運動會（ICG）人工草皮足球場周邊改善工程」，經費計新臺幣2,000萬元，確保場地、環境、動線，都符合國際賽事的需求。

本次工程，將改善包括學校東門出入口地坪與圍牆、足球場周邊設施、看臺、休息室及活動中心外牆，完工後將提供更好的觀賽空間、選手休憩，並且使人車動線更加流暢。目前已完成設計監造的招標作業，正式動工後，預計於6月底完工。



花蓮縣政府教育處表示，整建工程不僅能滿足2026ICG的賽事使用需求，也可提供日常體育教學、校隊訓練及各類活動競賽使用，賽後，也將持續服務校內師生與社區民眾，發揮長期使用效益，落實校園與社區資源共享。