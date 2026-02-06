迎接3/3元宵月全食 臺北天文館2月導覽先暖身

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館今（6）日公布，3月3日元宵佳節當晚將出現難得一見的月全食天象，臺灣可完整觀賞「本影食」階段，且館內展示場於2月推出「月全食」假日主題導覽，透過專業解說，帶領觀眾認識月全食的形成原因、過程與觀測重點，為迎接元宵夜的精采天象提前暖身。

臺北天文館表示，此次月全食自傍晚開始，17時50分月出時即為初虧，月面可見明顯缺角；19時4分進入全食階段，19時34分達到食甚，至20時3分生光，全食歷時約59分鐘。全食期間，月球因地球大氣折射太陽光而呈現暗紅色調，形成俗稱的「血月」，整個過程在臺灣皆可清楚觀賞，觀測條件相當理想。

廣告 廣告

配合此一重要天象，天文館於2月規劃月全食主題導覽，由專業解說員以淺顯易懂的方式說明月食的科學原理、食分變化與血月成因等；主題導覽於假日上午10時、11時及下午14時、15時、16時各舉辦一場，無需預約，歡迎踴躍參加。

此外，天文館頂樓觀測室每日於上午10至12時及下午14至16時免費開放，提供民眾透過專業設備安全觀察太陽黑子，認識太陽表面活動；每週六晚間19至21時亦安排夜間觀星活動，2月的觀測目標包括木星、月亮與昴宿星團（M45），透過望遠鏡可清楚觀察木星雲帶結構、月球地形，以及星團中恆星簇集的樣貌，提供民眾體驗實際觀星樂趣。

2月的觀測目標包括木星、月亮與昴宿星團（M45），透過望遠鏡可清楚觀察木星雲帶結構、月球地形，以及星團中恆星簇集的樣貌。（臺北天文館提供）