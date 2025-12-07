迎接60周年校慶 文藻慈善園遊會暨運動會 獻愛心

為迎接明年登場的創校六十周年校慶，文藻外語大學特舉辦「慈善義賣園遊會暨運動會」，全體師生發揮巧思擺設攤位，並推出各式各樣的異國小吃，用愛心支持公益；文藻師生也將義賣盈餘，依比例捐贈財團法人天主教善牧基金會台南嬰兒之家，協助社福單位提供更完善的照護服務，展現文藻人長期關懷社會的精神。（見圖）

文藻外大慈善義賣園遊會暨運動會由極具特色的「運動員化妝進場」揭開序幕，現場人潮熱絡、歡笑聲不斷；各系學生為搶奪精神總錦標皆卯足全力，創意打扮、粉墨登場，成為活動一大亮點。來自美國、英國、法國、西班牙、貝里斯、尼加拉瓜、俄羅斯、日本、南韓、泰國、越南、印尼、印度、馬達加斯加、大陸及香港等地的學生運動員，手持各自國家的國旗進場，不僅將國際友誼帶進文藻校園，也共同為公益盡一份心力。

當天開幕式由文藻校長莊慧玲、副校長林淑丹、副校長蔡維哲、文藻校友總會副理事長林香岑、高雄市文藻校友會理事長廖明洋以及學生會會長吳宜庭，共同啟動印有「慈善義賣、躍進新程、綻‧60」字樣的汽球羅馬柱，象徵文藻六十周年校慶正式起跑。

這次園遊會共推出四十八個由文藻師生打造的創意攤位，為了吸引買氣，學生想盡各種花招，從菜色到攤位設計，統統一手包辦；除台式傳統小吃外，也有異國風味美食攤位，包括西班牙無酒精水果酒（Sangria）、泰式奶茶、印尼營多麵煎餅、印尼蛋炒通心粉、日本特色小吃等道地料理，令人看了食指大動。有學生取材時事，將攤位命名為「蔥蔥忙忙‧連滾帶爬」人體拉霸機，吸引買氣。另外，由美國國務院推派來文藻學中文的美國高中生，也自製美國甜點布朗尼及PoppyChow（狗糧餅），以行動加入公益行列，吸引大批人潮購買。

文藻慈善義賣園遊會除了有美食外，還有夜市常見的懷舊遊戲、文創手作、二手物品義賣等，USR計畫團隊更設置手作攤位，帶領民眾製作草頭娃娃、環保筆筒，將永續理念融入慈善行動，讓慈善義賣園遊會更有意義，參觀民眾都覺得「好玩又可以做善事，很有意義」。

同時間於操場舉行的運動會競賽氣氛緊張熱烈，各系運動員發揮「團結力量大」的精神，不論是在場邊加油的學生或是出場比賽的選手，大家都邁力為榮譽而戰；運動會項目包含拔河、大隊接力、二人三腳接力計時賽等，參賽運動員中，也有多名外國學生上場比拚，過程緊張刺激。該校亦頒發優秀青年獎座予十五名品學兼優文藻學生，同時表揚十一位參與今年中華民國國慶大會接待工作的親善大使團成員，肯定其傑出表現。