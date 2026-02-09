迎接9天春節連假 高雄市區監理所加強客運場站疏運與安全查核

記者鍾和風/高雄報導

今年春節連續假期長達9天，高雄市區監理所因應春節連假前夕高雄建國路客運站疏運與安全整備需求，主動關心返鄉與觀光人潮可能帶來的大量旅運情形，特別於假期前夕前往建國路沿線統聯、和欣等客運場站實地訪查，了解各客運業者疏運整備狀況，並確認車輛均已完成例行保養作業及預備車輛調度規劃，務求在春節連假期間提供民眾安全、順暢的乘車服務。

監理所人員逐一檢視客運車輛滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋等安全設施，守護旅客乘車安全。(圖/高雄市區監理所提供)

高雄市區監理所指出，本次督導重點包括駕駛人資格查核，以及車輛安全設施是否齊全，包含滅火器、車窗擊破器與輪胎胎紋狀況等項目，同時也關心各場站預售票販售情形，確保旅客搭乘客運時能夠安心、放心出遊。

因應9天春節連假返鄉與觀光人潮，高雄市區監理所提前進行客運場站疏運與安全查核作業。(圖/高雄市區監理所提供)

此外，高雄市區監理所也提醒民眾，春節出遊前可多加利用「公路客運即時動態資訊網」或下載相關手機APP，即時掌握公路客運發車資訊、行車動態及預計到站時間，使行程安排更加便利。春節連假期間，公路公共運輸亦推出多項乘車優惠措施，相關資訊可至公路局官方網站查詢。