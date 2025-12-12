迎接AI挑戰 學者大膽預估AI將取代寫作

前臺大副校長張慶瑞講座教授於通識教育學術研討會發表主題演講。(華梵大學提供)

2025中華民國通識教育學會年會暨學術研討會在華梵大學舉行。(華梵大學提供)

2025中華民國通識教育學會年會暨學術研討會今天(12日)在華梵大學舉行，集結全國大專校院百位專家學者共同探討AI浪潮席捲下的高等教育新方向。受邀進行專題演講的中原大學教授張慶瑞指出，AI已造成人類讀書習慣的改變，他大膽預估再過十年，所有文章都將變成AI所寫。

中華民國通識教育學會理事長、元智大學校長廖慶榮在年會開幕活動致詞指出，AI科技正快速改變世界，人文價值如何被彰顯，學生如何利用AI工具學習通識教育希望培養的能力，都是全國通識教育學者共同面對的難題與挑戰。

廖慶榮校長說，在元智大學與華梵大學通力規劃合作下，今年通識教育學會首度舉辦論文發表會，以「人文與科技的相遇」為主題，探討「人文藝術素養與生命教育」、「永續發展素養與公民實踐」、「數位人文素養與跨域創新」等三大核心議題，吸引來自各大學的專家學者發表26篇精彩論文。

大會同時邀請前臺大副校長、中原大學量子資訊中心主任張慶瑞講座教授，以「宇宙的敘事者—科文共創存在」為題進行主題演講。張慶瑞表示，AI已造成人類讀書習慣的改變，據AI統計，近兩年的出版品中，包含網路的文字，有高達53%都是AI生成，他大膽預估再過十年，所有文章都將變成AI所寫，屆時對通識教育勢必興起決定性的變化，因為大家不再寫文章，讀的書就少了。

張慶瑞認為，應該省思發展AI的目的究竟是為了宇宙好還是人類好？若是為了宇宙好，到最後人類可能會滅亡。而此舉牽涉到如何定義倫理道德文化，而通識教育的目的就在培養既能理解科學發現，又能進行人文反思的綜合能力，人要保持對萬物的好奇，也應時時對自身不斷的洞察。