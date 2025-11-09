迎接AI教育 親子體驗ｅ度實作

「因材網應用宣講計畫-中小學家長數位學習知能指引推廣」講座，北區場在基隆市長興國小舉行，吸引超過七十位家長與學生參與。（基隆市家長總會提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

ＡＩ時代來臨，教育現場正悄然翻轉！全國家長會長多元領域協進會（全領協）舉辦十二場「因材網應用宣講計畫—中小學家長數位學習知能指引推廣」講座，期盼家長成為推動數位學習的重要夥伴，實踐「多元學習、共榮共育」宗旨。

北區場講座於八日在基隆市長興國小舉行，由全領協主辦、基隆市家長總會協辦，吸引超過七十位家長與學生參與。透過數位平台「因材網」與ＡＩ智慧學習導師「ｅ度」的實作體驗，讓家長親身感受科技輔助學習的全新力量。

活動以「數位診斷助學習 數位翻轉樂學習」為主軸，邀請新北市丹鳳國小施春暉主任與台北市明湖國小林庭米主任擔任講師，介紹ＡＩ智慧診斷與數位星空圖應用。兩位講師以實際案例說明，如何從節點顏色變化掌握孩子的學習狀況，並透過互動教學展示科技如何突破傳統教室限制，讓學習更有趣、更精準。

基隆市教育網路中心主任王言俊在致詞中分享：「約三、四年前，有學生問我『日本國力不如美國，為何仍發動偷襲珍珠港？』這問題很深，需從政治、經濟、軍事多面分析。我花了許久時間解釋。若當時有ｅ度，學生就能先在因材網提問，再與老師、家長共同討論，深化理解。」

基隆市家長總會理事長李進雄也以講師身分分享，ＡＩ不只是科技，更是教育翻轉的契機。「對偏鄉與特教學生而言，因材網讓每個孩子都能依自己的步調快樂學習，真正實現教育零距離。」