迎接AI時代 教育基金會研討會聚焦中小學教育革新

黃昆輝教授教育基金會「2025教育政策研討會」開幕式大合影 (基金會提供)

荷蘭拉德堡大學莫勒納爾教授，以「教師與人工智慧的合作：邁向協做的未來」進行主題演講 (基金會提供)

基金會董事長黃昆輝(左3)、教育部常務次長朱俊彰(右3)與議題研討專家學者合影 (基金會提供)

教育部朱俊彰常務次長擔任議題研討主持人 (基金會提供)

黃昆輝董事長致詞 (基金會提供)

黃昆輝教授教育基金會今天（22日）在公務人力發展學院福華國際文教會館舉辦「2025教育政策研討會」，以「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」作為主題，共同探討AI時代的教育趨勢與應用發展。

基金會董事長黃昆輝表示，基金會自2016年成立至今邁入第九年，每年都聚焦重要教育議題進行專案研究，再以成果規劃年度大型研討會，提供具專業性的公共平臺，匯集社會各界的關注與意見，期盼透過持續研究與倡議，為臺灣教育邁向公義與卓越的永續發展貢獻心力。

廣告 廣告

黃昆輝董事長指出，AI時代已全面來臨，教育界必須理解其趨勢與應用，思考AI在學校教育與學生學習中的工具性角色，並建構「AI賦能」的智慧型學校；教育體系需同時推動「AI教育」與「教育AI」，前者提升師生對AI的知識與技能，後者則研究如何運用AI強化教學與學習。

教育部常務次長朱俊彰提到，面對AI時代來臨，教育部正與各部會合作推動AI人才培育，並配合國發會提出的「AI新十大建設」，希望在2028年前共同培育至少40萬名AI人才。他表示，教育部在校園端的策略將從國小奠基、國高中深化到大學跨域延伸，透過數位教學指引、AI教育計畫、多元選修與自主學習等措施推動AI素養培育。

朱俊彰次長說明，高中端也將與大學合作，擴大人工智慧大聯盟（TAICA）的課程量能，讓更多學生能在學習歷程中接觸AI啟蒙與應用課程；大學階段，則將進一步強化跨領域AI學習機會，讓非資工相關科系的學生也能取得必要技能。朱次長強調，AI教育須從課程設計、教師增能與評量方式三者相互連結，才能完整銜接AI世代所需的教育發展。

基金會表示，此次研討會邀請到荷蘭拉德堡大學莫勒納爾教授，以「教師與人工智慧的合作：邁向協做的未來」進行主題演講，並分享其擔任「國家教育AI實驗室」主任的實務經驗。此外，大會安排3場「AI應用於中小學課程革新」議題研討，從課程、教學與評量三方面進行交流；最後的圓桌論壇則聚焦師資培育改革，由中外學者共同探討職前及在職教師如何提升AI教學應用素養。