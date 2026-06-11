迎接AI時代 新北培養技職生法治與誠信力

明天天氣如何？ 週五(12日)鋒面向東移動，在台灣上空斷開，同時偏西風到西南水氣稍微增多，各地仍是陰陣雨天氣，中南部山區降雨較明顯，雨勢比週四(11日)稍大，但也不至於非常劇烈，各地高低溫略略回升1度，感受仍是偏涼到舒適。 週六週日(13-14日)鋒面在台灣北部海面重新建立，受到鋒前西南風水氣影響，台灣各地持續有陣雨，中部以北平地以及南部山區雨勢稍明顯，中南部平地及東半部偶陣雨，不過整體來說也都還不是很強烈嚴重的雨勢。下週一週二(15-16日)鋒面南移到台灣北部近海，中北部雨勢稍增多，南部山區也有雨勢，東半部多雲偶雨。到了下週三(17日)以後，太平洋高壓明顯增強，鋒面北移到浙江一帶，全台轉為多雲時晴午後山區雷陣雨的夏季型態，預估梅雨季節就要結束，進入颱風季了，當然目前看起來到六月底有颱風侵台的機率並不高。 以上氣象由 天氣風險 / 廖于霆 提供

Yahoo新聞（報氣象） ・ 31 分鐘前 ・ 發表留言