迎接BLACKPINK、淘汰濱崎步？中國可能開放娛樂市場獎勵南韓

南韓女團BLACKPINK。（圖／達志／美聯社）

為了全面重塑彼此的經濟關係，中國與南韓正重啟長期停滯的貿易談判，目標不再侷限於製造業與工廠生產，而是將觸角延伸至利潤豐厚的服務業部門及娛樂文化產業。如今，在地緣政治變動持續重塑區域格局之際，這項轉向顯得格外關鍵。

據《南華早報》報導，這波關係回溫，源於中國商務部部長王文濤與南韓產業通商資源部部長金正官於12月12日達成的共識，雙方同意加速推進自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）第2階段談判。這項推動旨在結束多年停滯局面，擴大雙方在服務業、投資與金融領域的合作。此一倡議緊接在中國國家主席習近平10月底對南韓進行國是訪問之後，這是他11年來首度訪韓。

韓國國際金融中心（Korea Center for International Finance，KCIF）總監李致勛（Lee Chi-hun，音譯）指出，現任南韓總統李在明政府奉行務實外交，已成為改善雙邊關係並強化合作的轉捩點。他表示，過去難以透過由下而上的方式推動的議題，如今可能透過由上而下的政治決策得以突破。

報導補充，中韓雙方早在2015年12月便簽署第1階段自由貿易協定，並承諾持續推進談判。然而，由於雙方在市場開放範圍以及各自經濟利益上的分歧，後續進展長期受阻。

2017年，南韓部署美國「終端高空防禦飛彈」（Terminal High Altitude Area Defence，THAAD，又稱薩德反飛彈系統），進一步加深雙邊緊張關係。北京強烈反對這套飛彈防禦系統，並對南韓娛樂產業採取非正式限制措施。

如今，多個誘因正為2國的停滯談判注入新的能量。經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）資深中國經濟學家徐天辰表示，談判動能正在累積。對中國而言，升級版自由貿易協定有助於讓南韓持續嵌入中國的供應鏈體系，並鞏固中國作為自由貿易倡議者的形象。他也強調，在資本外流與經濟成長放緩的背景下，中國需要向外資證明自己依然「對外開放、歡迎投資。」

與此同時，南韓也正重新審視這段，曾是其出口導向型經濟核心的對中貿易關係，但該關係如今已轉為結構性逆差。過去10年間，隨著中國企業在價值鏈中不斷升級，中國對南韓供應商的依賴逐步下降。

2018年，南韓對中國的貿易順差曾高達556億美元，創下歷史新高；但到了2023年，這一數字卻逆轉為180億美元的逆差，為30多年來首見。根據南韓產業通商部的數據顯示，今年截至11月，對中貿易逆差已達104億美元，意味著南韓極可能連續第3年出現年度逆差。

為尋找新的成長動能，南韓希望調整出口戰略，從中間財轉向高附加價值服務業，並試圖進入中國龐大但仍高度封閉的服務業市場。根據世界銀行（World Bank）的數據顯示，2024年服務業約占中國國內生產毛額（GDP）的57%。

分析人士指出，全面性的大規模市場開放仍不太可能，但若首爾在「台灣」等政治敏感議題上與北京立場保持一致，並持續營造正面的雙邊氛圍，中國可能在特定領域提供有限讓步。

本月稍早，南韓因重申在電子入境卡上將台灣標示為「中國（台灣）」（China (Taiwan)）而引發台北方面的抗議。首爾稱此舉歷年來都是如此，不解台北為何突然在此時有這麼激烈的反應。這與東京形成鮮明對比，日本首相高市早苗11月7日曾暗示，若台海發生突發狀況，日本可能會進行軍事介入，此話一出也導致中日關係降至2國建交以來的新低點。

美國顧問公司「Park Strategies」資深副總裁金恩（Sean King）表示，北京也可能藉此獎勵相對配合的南韓，同時對東京施加報復性壓力。他打趣地說，對中華人民共和國（People’s Republic of China，PRC）的流行音樂市場而言，未來可能會迎接BLACKPINK，並淘汰濱崎步。

然而，首爾在與華府的關係上仍面臨微妙平衡。金恩分析，李在明不太可能為了深化與中國大陸的貿易關係，而冒著破壞他與美國總統川普（Donald Trump）之間「默契式貿易休兵」，以及核潛艦協議的風險。

