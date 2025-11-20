迎接TWICE來台！粉絲免費喝「星光藍珍珠奶茶」 翰林茶館夢幻飲品11/20限時登場

翰林茶館今（20）日推出以夢幻藍色為主題的期間限定新品「星光藍珍珠奶茶」，即日起至11月30日止，外帶享優惠價59元（原價120元），內用優惠價108元（原價188元），替冬季飲品帶來全新亮點。

夢幻藍系珍奶登場 兩日限定免費喝

「星光藍珍珠奶茶」以藍柑橘與蝶豆花調製出如星空般的藍紫色澤，搭配翰林茶館人氣飲品珍珠烏龍奶茶，希望在熟悉的香醇基底中，加入更具季節感的清爽層次。新品將自11月20日起於全台翰林茶館門市開賣。

（圖／翰林茶館提供）

迎接TWICE來台開唱、並慶祝成員子瑜首次回台演出，翰林茶館也推出限時應援活動！11月22日與23日，粉絲只要出示演唱會門票或手燈、衣服、娃娃、吊飾等應援物，即可免費兌換乙杯「星光藍珍珠奶茶」（每人限兌換一杯，數量有限送完為止），讓粉絲無論在演唱會前後，都能享受這杯限定風味。

活動期間，「星光藍珍珠奶茶」也推出限定杯身，以藍色視覺與飲品色系呼應，並在設計中藏入小巧思，希望讓粉絲在拿到飲品的瞬間多一份驚喜與儀式感。

活動資訊

優惠期間：2025年11月20日至11月30日（限時11天）

販售地點：全台翰林茶館／茶棧門市（不包含松山機場店、桃園機場店、台南民族店、東山休息站店）

特惠價格：外帶59元（原價120元）／內用108元（原價188元）

演唱會優惠：11月22日、23日憑TWICE演唱會門票或應援物（手燈、衣服、娃娃、吊飾等），可免費兌換一杯「星光藍珍珠奶茶」（每人限一杯，全台門市適用，數量有限送完為止）

