迎接TWICE到高雄 陳其邁社群帳號頭像換藍髮應援

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）台灣成員子瑜所屬韓團TWICE將於22、23日在高雄國家體育場開唱，高雄市長陳其邁立即將社群帳號頭像換成藍頭髮及手持棒棒糖造型手燈，市府並推出多項應援活動，邀粉絲同歡。

TWICE演唱會主視覺為「藍色」，陳其邁的社群帳號頭像已悄悄將頭髮換上藍色，還手持棒棒糖造型手燈，並宣布市府4大官方限定活動，慶祝TWICE到來。

陳其邁在臉書Facebook發文表示，4大活動首先是「巡迴快閃店」，11月15日至24日在義享時尚廣場推出期間限定品項及特典；第2項是「巡迴視覺藍」，集結7大地標，雷射字體打出TWICE WORLD TOUR加上巡迴視覺藍燈光秀。

「巡迴視覺藍」時間為18日至23日下午5時30分到晚上11時，地點包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站等。

第3項是「主題交通號誌燈」，號誌會提醒LOOK TWICE、TWICE 2025 KAOHSIUNG，時間18日至23日，地點在世運大道、左楠路口；中山一路及五福二路口、五福二路及玉竹三街口；駁二藝術特區的大勇路及公園二路口。

最後是「獻聲捷運進站廣播」，TWICE會驚喜獻聲，邀歌迷一起搭車前往演唱會，時間自11月20日到23日，地點為高雄捷運全線。（編輯：方沛清）1141118

