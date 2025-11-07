迎接TWICE台灣首唱！高市府推商圈夜市優惠券+前夜祭歡迎追星歌迷

【記者 王雯玲／高雄 報導】香港天王「郭富城」即將於本週末11月8、9日以《郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》在高雄巨蛋強勢登場，準備為廣大歌迷獻上最熱血的難忘夜晚，搖滾教父「伍佰」也將於11月22、23日重返巨蛋舞台，用《伍佰& China Blue Rock Star2演唱會》再現傳奇魅力，同時指標性K-POP女團「TWICE」亦將於同週末(11月22日-23日)首度登上世運主場館，帶來出道十週年《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》夢幻演出。為讓粉絲們在高雄留下更多美好回憶，高市府除延續推出50元商圈夜市優惠券，同時攜手餐飲、百貨、夜經濟等各式店家祭出加碼優惠，並與舞蹈教室及餐酒館合作舉辦「K-POP隨播即跳」前夜祭活動，邀請歌迷朋友們一起尬舞，提前為接下來的演唱會熱身。

廣告 廣告

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，高雄11月星光熠熠，集結港、台、韓三大巨星天團降臨──郭富城、伍佰和首次來台的TWICE，將為樂迷們帶來前所未有的音樂盛宴。為了讓粉絲們提前感受演唱會氛圍，高市府再次聯手高雄舞蹈教室「Koospark Dance Studio」和餐酒館「OFFLINE離線」合作發起「K-POP RANDOM DANCE BATTLE IN KAOHSIUNG」隨播即跳舞蹈大賽，並將於11月21日下午6點半在中央公園商圈熱力登場，除了有K-POP經典歌曲串燒連發、TWICE官方週邊抽獎及MVP獎金外，現場還設置超夯的「360度環繞自拍機」免費快拍，捕捉歌迷粉絲每個角度的魅力瞬間，歡迎樂迷們揪團挑戰、盡情拍照，一起炸翻高雄演唱會前夜！

鄰近巨蛋的「潮韓食」王店長表示，近期高雄大型演唱會接力開唱，成功帶動高雄觀光消費熱潮，像先前KT POP、FNC BAND、BLACKPINK等演唱會期間，就有許多歌迷早早來店裡享用平價又美味的韓式料理，補充能量後再前往現場熱情應援。為了迎接遠道而來的樂迷們，我們本次也特別推出響應活動，只要憑商圈夜市優惠券來店消費並完成打卡任務，就能再獲得沁涼飲品1杯，希望每一位來到高雄的粉絲，都能感受到這座城市的熱情款待！

經發局補充，粉絲凡持指定演唱會門票即可至6處捷運站(左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站)兌換50元商圈夜市優惠券，並可用於高雄40+處商圈夜市及400+家精選店家。此外，夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、SOGO、義大遊樂世界等百貨業者紛紛響應推出折價券、體驗券、各式折扣與精美好禮，讓樂迷享受更多加碼好康，同時11月21日在中央公園商圈也將舉辦「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」舞蹈大賽，歡迎踴躍報名參與（報名網址https://forms.gle/946rNKbcnN297aJP9），提前感受音樂魅力。更多活動資訊，請隨時關注經發局FB粉絲團、IG及商圈夜市優惠券官網(www.khafterparty.tw)，和各大百貨官網、DM。（圖／記者王雯玲翻攝）