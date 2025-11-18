迎接TWICE開唱 高流點亮藍燈應援（1） (圖)

63歲的美國影星湯姆・克魯斯（Tom Cruise），11月16日獲頒奧斯卡終身成就獎，肯定其對電影的熱愛與貢獻，這也是阿湯哥從業40多年來，首度拿到小金人。在墨西哥導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）的幽默引言下，背景響起《不可能的任務》主題曲，阿湯哥上台接受榮譽，眾星起立鼓掌致意兩分鐘。阿湯哥在感言中真摯感謝電影的力量，並點名在場曾共事的夥伴起立，一起接受致意。他也表示，自己將持續盡一切所能為電影付出。阿湯哥曾四度入圍奧斯卡，包括1989年《七月四日誕生》（Born on the Fourth of July）、1996年《征服情海》（Jerry Maguire）、1999年《心靈角落》（Magnolia）入圍最佳男主角；2022年《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）入圍最佳電影，阿湯哥則是製片人之一。奧斯卡終身成就獎每年頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的成就及其對電影產業的貢獻。今年的獲獎者還有編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）及美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas），典禮雖沒有電視轉播，包括李奧納多迪卡皮歐、巨石強森等，均出席盛會。

