迎接TWICE、伍佰週末開唱 高市府推「ALCOHOL FREE」最甜應援及交通優惠

本週末(11/22-23)高雄迎來兩場重量級音樂盛事，超人氣女子天團TWICE出道10年首次來台，於世運主場館舉辦《THIS IS FOR》專場演唱會，以及搖滾天王伍佰帶來《Rock Star 2》重返巨蛋舞台，為樂迷獻上熱血難忘的搖滾盛宴，預計吸引超過十萬名歌迷湧入高雄！高雄市政府攜手高雄在地10家餐酒館打造「ALCOHOL FREE」串連企劃，推出期間限定的應援特調，同時和泰集團旗下yoxi、iRent及去趣等三大品牌紛紛響應，加碼祭出粉絲專屬的交通優惠，讓樂迷朋友們輕鬆走跳高雄演唱會。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，週末高雄將迎來 TWICE 及伍佰同步降臨，市府特別推出系列應援活動，除了憑演唱會門票兌換商圈夜市優惠券，同時串聯双黄、南喃至嶼、埕拾參等10家精選餐酒館，攜手舉辦「ALCOHOL FREE」應援企劃，以TWICE經典名曲為靈感，推出10款特調飲品；而和泰集團旗下交通旅宿品牌yoxi、iRent及去趣等也加碼響應，祭出搭車金、抵用券及點數回饋等優惠；另外還有中央公園商圈的前夜祭「K-POP隨播即跳」與360度環拍機、抽獎活動、票選MVP獎金等，以及捷運左營站的演唱會主視覺看板，歡迎ONCE提早來高雄加入追星行列！

經發局說明，和泰集團旗下yoxi、iRent 與去趣三大品牌響應高市府將粉絲擺在C位的理念，協助市民與粉絲在追星行程中享有更便利的交通選擇，11月22日至12月28日期間，yoxi提供150元搭車金(30元×5張)，iRent則推出4小時汽車抵用券(1小時×4張)及30分鐘機車抵用券(前6分鐘×5張)，讓粉絲往返各大活動與演唱會時能更輕鬆、安心。同時，自11月22日起至年底，旅遊必備APP「去趣」同步推出週末住宿回饋方案，粉絲可透過去趣APP裡的「找住宿」功能連至agoda完成訂房並入住，即可獲得10%和泰Points回饋。

和泰汽車新創事業部長孫建崴表示，本次和泰集團三大品牌強強聯手，打造全方位交通應援，並提供安全便利的旅程服務，希望讓遊客與粉絲在追星的同時，除了能更輕鬆的穿梭高雄各大景點與演唱會場館，還可以尋找這座城市隱藏的應援彩蛋，解鎖ONCE限定的互動體驗，將每一站都變成滿滿的驚喜與回憶。

經發局補充，歌迷朋友憑指定演唱會門票即可至6處捷運站(左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站)兌換50元「商圈夜市優惠券」，左營站也將於11月18日至23日設置演唱會打卡牆，提醒樂迷們下高鐵後別忘了打卡應援！以及11月21日下午6點半在中央公園商圈將舉辦「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」（報名網址https://forms.gle/946rNKbcnN297aJP9），歡迎歌迷粉絲趕快報名，一起Dance The Night Away！更多活動，請隨時關注經發局FB粉絲團、IG及商圈夜市優惠券官網(www.khafterparty.tw)。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

